به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران، دارندگان کارت جشنواره می‌توانند با همان شماره تماسی که در سامانه جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند، با ورود به سامانه «آی‌تیکت» به نشانی www.iticket.ir، بر اساس برنامه اعلام‌شده، بلیت آثار مورد نظر خود را رزرو کنند.

در مرحله نخست رزرو بلیت جشنواره چهل‌ودوم، صاحبان آثار، میهمانان، اهالی رسانه و منتقدان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح فردا (دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴) با مراجعه به سایت آی‌تیکت، برای هر سانس یک بلیت رایگان تهیه نمایند.

این فرصت تا چهارشنبه ۲۳ مهرماه ادامه دارد و پس از آن، با آغاز فروش عمومی بلیت‌ها، رزرو رایگان برای گروه‌های یادشده تنها در صورت باقی‌ماندن ظرفیت امکان‌پذیر خواهد بود.

در این دوره از جشنواره، تمامی ظرفیت نمایش سالن‌ها صرفاً از طریق فرآیند رزرو بلیت تکمیل می‌شود و تمامی گروه‌های مدعو موظف‌اند با استفاده از تعرفه‌ها و تخفیف‌های ویژه کارت جشنواره خود نسبت به تهیه بلیت از طریق سامانه اقدام کنند.

فروش مردمی بلیت‌های جشنواره از پنجشنبه در همه سامانه‌ها

همچنین پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره برای اقشار مختلف مخاطبان علاقه‌مند به حضور در جشنواره از صبح پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ در همه سامانه‌های فروش بلیت (سینماتیکت، ایران تیک، آی‌تیکت، گیشه۷) آغاز خواهد شد.

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال برگزار خواهد شد.

