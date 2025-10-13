معرفی همهجانبه دیار شعر و ادب در رویداد «ایران جان، فارس ایران»
زهرا صلواتی، کارشناس رسانه در یادداشتی به رویداد «ایران جان، فارس ایران» پرداخته است.
قطار رویداد ملی «ایران جان» در چهارمین ایستگاه به دیار شعر و ادب رسیده و در سرزمین سعدی و حافظ ماوا گزیده است. چهارمین رویداد ملی ایران جان با محوریت معرفی فارس و با شعار «فارس، سرزمین دین، حماسه و هنر» و با هدف عدالتگستری، هویتمحوری و شتابدهی به پیشرفت برگزار میشود.
اهداف برگزاری رویداد ایران جان که از اردیبهشت امسال و با استان خوزستان کلید خورد، مواردی از جمله نمایش ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استانهای دهگانه، ایجاد رضایت و نشاط در مردم آن استان و انتقال این حال خوب به تمامی مردم ایران، معرفی توانمندیها و ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی، معرفی جاذبههای فرهنگی و گردشگری، اماکن تاریخی، صنایع دستی، فرهنگ بومی، آداب و رسوم هر استان ذکر شده است. بر مبنای قاعده همیشگی، تمامی برنامههای تلویزیون و رادیویی سازمان صداوسیما در زمان برگزاری رویداد «ایران جان، فارس ایران» معطوف به استان فارس و شهرها، مناطق و روستاهای این استان خواهد بود و به تعبیری، سرزمین نارنج و ترنج گل سرسبد ایران بزرگ خواهد شد.
پرداخت به استان فارس پس از جنگ ۱۲ روزه و تجاوز اسرائیل به جمهوری اسلامی با توجه به تجمیع بسیاری از ابنیهها و نشانههای ایران باستان در این استان امری پسندیده، به موقع و هوشمندانه است. بناهایی همچون تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رستم و... که سبقهشان به دوران هخامنشی میرسد، در این استان واقع شدهاند و قطعا پرداخت به این آثار و مرور تاریخ پرافتخار ایران در جهت تقویت همبستگی ملی و تشدید حسن وطن دوستی در سطح جامعه موثر خواهد بود.
یکی از اهداف برگزاری رویداد ایران جان در سازمان صداوسیما تمرکز به تواناییها، پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل استانهای کشور است. استان شیراز را سرزمین شعر و ادب نامیدهاند که با توجه به مقبرههای بزرگانی همچون حافظ و سعدی کاملا درست و منطقی به نظر میرسد، اما همه ظرفیتهای این استان کشور فقط به حوزه فرهنگ و هنر و تاریخ محدود نمیشود و دربرگیرنده تواناییها و پتانسیلهای فراوان در دیگر زمینهها به ویژه اقتصاد است. رویداد «ایران جان، فارس ایران» دقیقا قرار است بر روی این پتانسیلها دست بگذارد و حتی در مقام مطالبهگری، خواستار تسریع در اجرا و به سرانجام رساندن پروژههای اقتصادی استان شود. از همین سبب است که امور مهم و استراتژیکی مانند پیگیری اتصال آزادراه شیراز- اصفهان و شیراز- بوشهر برای تحقق کریدور آزادراهی شمال به جنوب، تحقق محور راهآهن شرق به غرب استان و تبدیل فارس به چهارراه ریلی، تسریع در اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس به استان و تمرکز بر توسعه مناطق ویژه مانند شهر سلامت و بندر خشک در قالب این رویداد و در میزگردها و گفتوگوهای ویژه خبری بررسی میشود. به گفته امیر رئوف، مدیر کل صداوسیمای فارس ۱۶۵ شبکه رادیویی و تلویزیونی در سه سطح محلی، ملی و بینالمللی رویداد ایران جان مشارکت خواهند کرد تا ظرفیتهای استان فارس را در قاب رسانه ملی روایت کنند. همچنین ۱۰۰ گزارش خبری و موضوعی از استان فارس تولید شده و این گزارشها به همراه ۵۰ میانبرنامه در شبکه خبر و بخشهای خبری رسانه ملی منتشر میشود و بیش از یکهزار دقیقه برنامه زنده هم برای پوشش این رویداد از شبکه خبر ۲ پخش خواهد شد. در حوزه تولیدات تصویری نیز بیش از ۴۰۰ میانبرنامه، فیلم کوتاه، تیزر و مستند کوتاه و همچنین ۳۷۰ مستند بلند، فیلم تلویزیونی و سریال تهیه شده است. در بخش صوتی نیز ۳۲۴ برنامه با ۸۳ موضوع مختلف و مجموعاً ۲۳ هزار و ۵۰۰ دقیقه برنامه شنیداری تولید شده است.
در رویداد «ایران جان، فارس ایران» نیز به مانند سایر استانهایی که تا امروز میزبان این رویداد بودهاند، تمام شبکههای رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی بسیج شده و عمده برنامههای خود را معطوف به موضوعات مرتبط با مسائل استان میکنند. در رویداد «ایران جان، فارس ایران» بسان دیگر استانها نمایش توانمندیها و قابلیتهای فارس در دستور کار است، چه در حوزه فرهنگ و گردشگری که اتفاقا بسیاری از آنها همچنان مغفول و ماندهاند و چه در عرصههای دیگر اقتصادی و اجتماعی که حتی از موارد اول هم ناشناختهتر هستند.