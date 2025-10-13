قطار رویداد ملی «ایران جان» در چهارمین ایستگاه به دیار شعر و ادب رسیده و در سرزمین سعدی و حافظ ماوا گزیده است. چهارمین رویداد ملی ایران جان با محوریت معرفی فارس و با شعار «فارس، سرزمین دین، حماسه و هنر» و با هدف عدالت‌گستری، هویت‌محوری و شتاب‌دهی به پیشرفت برگزار می‌شود.

اهداف برگزاری رویداد ایران جان که از اردیبهشت امسال و با استان خوزستان کلید خورد، مواردی از جمله نمایش ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان‌های ده‌گانه، ایجاد رضایت و نشاط در مردم آن استان و انتقال این حال خوب به تمامی مردم ایران، معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی، معرفی جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری، اماکن تاریخی، صنایع دستی، فرهنگ بومی، آداب و رسوم هر استان ذکر شده است. بر مبنای قاعده همیشگی، تمامی برنامه‌های تلویزیون و رادیویی سازمان صداوسیما در زمان برگزاری رویداد «ایران جان، فارس ایران» معطوف به استان فارس و شهرها، مناطق و روستاهای این استان خواهد بود و به تعبیری، سرزمین نارنج و ترنج گل سرسبد ایران بزرگ خواهد شد.

پرداخت به استان فارس پس از جنگ ۱۲ روزه و تجاوز اسرائیل به جمهوری اسلامی با توجه به تجمیع بسیاری از ابنیه‌ها و نشانه‌های ایران باستان در این استان امری پسندیده، به موقع و هوشمندانه است. بناهایی همچون تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رستم و... که سبقه‌شان به دوران هخامنشی می‌رسد، در این استان واقع شده‌اند و قطعا پرداخت به این آثار و مرور تاریخ پرافتخار ایران در جهت تقویت همبستگی ملی و تشدید حسن وطن دوستی در سطح جامعه موثر خواهد بود.

یکی از اهداف برگزاری رویداد ایران جان در سازمان صداوسیما تمرکز به توانایی‌ها، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استان‌های کشور است. استان شیراز را سرزمین شعر و ادب نامیده‌اند که با توجه به مقبره‌های بزرگانی همچون حافظ و سعدی کاملا درست و منطقی به نظر می‌رسد، اما همه ظرفیت‌های این استان کشور فقط به حوزه فرهنگ و هنر و تاریخ محدود نمی‌شود و دربرگیرنده توانایی‌ها و پتانسیل‌های فراوان در دیگر زمینه‌ها به ویژه اقتصاد است. رویداد «ایران جان، فارس ایران» دقیقا قرار است بر روی این پتانسیل‌ها دست بگذارد و حتی در مقام مطالبه‌گری، خواستار تسریع در اجرا و به سرانجام رساندن پروژه‌های اقتصادی استان شود. از همین سبب است که امور مهم و استراتژیکی مانند پیگیری اتصال آزادراه شیراز- اصفهان و شیراز- بوشهر برای تحقق کریدور آزادراهی شمال به جنوب، تحقق محور راه‌آهن شرق به غرب استان و تبدیل فارس به چهارراه ریلی، تسریع در اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس به استان و تمرکز بر توسعه مناطق ویژه مانند شهر سلامت و بندر خشک در قالب این رویداد و در میزگردها و گفت‌وگوهای ویژه خبری بررسی می‌شود. به گفته امیر رئوف، مدیر کل صداوسیمای فارس ۱۶۵ شبکه رادیویی و تلویزیونی در سه سطح محلی، ملی و بین‌المللی رویداد ایران جان مشارکت خواهند کرد تا ظرفیت‌های استان فارس را در قاب رسانه ملی روایت کنند. همچنین ۱۰۰ گزارش خبری و موضوعی از استان فارس تولید شده و این گزارش‌ها به همراه ۵۰ میان‌برنامه در شبکه خبر و بخش‌های خبری رسانه ملی منتشر می‌شود و بیش از یک‌هزار دقیقه برنامه زنده هم برای پوشش این رویداد از شبکه خبر ۲ پخش خواهد شد. در حوزه تولیدات تصویری نیز بیش از ۴۰۰ میان‌برنامه، فیلم کوتاه، تیزر و مستند کوتاه و همچنین ۳۷۰ مستند بلند، فیلم تلویزیونی و سریال تهیه شده است. در بخش صوتی نیز ۳۲۴ برنامه با ۸۳ موضوع مختلف و مجموعاً ۲۳ هزار و ۵۰۰ دقیقه برنامه شنیداری تولید شده است.

در رویداد «ایران جان، فارس ایران» نیز به مانند سایر استان‌هایی که تا امروز میزبان این رویداد بوده‌اند، تمام شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی بسیج شده و عمده برنامه‌های خود را معطوف به موضوعات مرتبط با مسائل استان می‌کنند. در رویداد «ایران جان، فارس ایران» بسان دیگر استان‌ها نمایش توانمندی‌ها و قابلیت‌های فارس در دستور کار است، چه در حوزه فرهنگ و گردشگری که اتفاقا بسیاری از آن‌ها همچنان مغفول و مانده‌اند و چه در عرصه‌های دیگر اقتصادی و اجتماعی که حتی از موارد اول هم ناشناخته‌تر هستند.

