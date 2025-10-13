خبرگزاری کار ایران
با حضور وزیر فرهنگ و از سوی ایران و ترکیه برگزار می‌شود؛

آیین بزرگداشت حافظ شیرازی در آنکارا

آیین بزرگداشت حافظ شیرازی در آنکارا
مراسم بزرگداشت شاعر بزرگ ایرانی حکیم حافظ شیرازی با حضور وزرای فرهنگ دو کشور ایران و ترکیه برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،  در چارچوب همکاری‌های مشترک ایران و ترکیه در چارچوب سال فرهنگی دو کشور، روز ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ و در تالار بزرگ و تاریخی ارکستر سمفونیک ریاست جمهوری ترکیه، مراسم بزرگداشت شاعر بزرگ ایرانی حکیم حافظ شیرازی با حضور وزرای فرهنگ دو کشور برگزار خواهد شد. 

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمت نوری از سوی وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در این مراسم سخنرانی خواهند کرد. 

در این مراسم ضمن اجرای جداگانه گروه موسیقی ارکستر ملی ایران که با همکاری بنیاد رودکی و از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به آن کشور اعزام خواهد شد و ارکستر ملی ترکیه با استفاده از اشعار حافظ، به صورت مشترک به اجرای موسیقی می‌پردازند. 

همچنین در بخش پایانی مراسم، از برخی اساتید زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسان ترکیه‌ای تجلیل می‌شود. 

مراسم بزرگداشت روز حافظ به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنی فرهنگی کشورمان در ترکیه و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سفارت کشورمان در آنکارا و بنیاد رودکی و با میزبانی و دعوت وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه به اجرا در خواهد آمد. 

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول سفر دو روزه خود به ترکیه علاوه بر حضور در این رویداد، ملاقات‌هایی را با وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه و دیگر مقامات عالی این کشور خواهد داشت. 

در راستای توسعه روابط فرهنگی ایران و ترکیه و با توجه به نام‌گذاری سال فرهنگی ایران و ترکیه، در ماه‌های آینده نیز برنامه‌های مختلفی در دو کشور برگزار می‌شود.

