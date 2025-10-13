دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تأکید کرد:
ضرورت همگامی مجموعههای فرهنگی با عصر هوش مصنوعی
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور خواستار همگامی مجموعه های فرهنگی با فناوری های نوین بویژه هوش مصنوعی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در بازدید از مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بر لزوم برقراری تعاملات سازنده میان این دو نهاد و بهروزرسانی فعالیتها تأکید کرد.
وی با آشنایی از فعالیتهای مرکز و نحوه ارائه خدمات به کاربران، ضرورت تعامل برای استفاده بهینه از ظرفیتهای فضای مجازی را گوشزد کرد.
آقامیری در این نشست به سیر تحول پاسخگویی دینی اشاره کرد و با یادآوری سیستم سنتی پاسخگویی در سالهای گذشته، گفت: ظهور وبسایتها و سپس رشد سریع شبکههای اجتماعی، عصر حاضر را عصر انفجار تکنولوژی و ابزارهای هوش مصنوعی معرفی کرده است که با سرعتی غیرقابل تصور با زندگی مردم آمیخته خواهد شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور تاکید کرد: این مسئله، اهمیت بهروز بودن مجموعههای فرهنگی همچون مرکز ملی پاسخگویی را نشان میدهد که الحمدلله این مرکز هم در این زمینه پیشتاز بوده و استفاده از تکنولوژیهای روز در پاسخگویی به سؤالات دینی و همچنین طراحی ربات چتبات پاسخگویی «دیندان» بیانگر آن است.
ایجاد ظرفیتهای جذاب برای ارائه اطلاعات صحیح
آقامیری، با استناد به آمارهای رسمی کمی و کیفی موجود در کشور در خصوص میزان و نحوه استفاده مردم از شبکههای اجتماعی و ابزارهای هوش مصنوعی، اظهار کرد: باید ظرفیتهای جذاب محتوایی مختلف در بسترهای نوین ایجاد شود که بتواند درصد بالایی از نیازهای متنوع مردم را در لحظه، تحت پوشش قرار دهد تا مردم به جای استفاده از شبکههای غیر مطمئن، اطلاعات مورد نیاز خود را از این ابزارهای نوین، بهروز و با اطمینان بالا بهدست بیاورند.
پیشگامی در «زنجیره حکمرانی فرهنگی»
در این جلسه که جمعی از مسئولین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی رنجبر، مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات و عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ضمن ابراز خرسندی از تعاملات روزافزونی که بین این مجموعه با دیگر مجموعههای فرهنگی کشور ایجاد شده است، بر لزوم ایجاد «زنجیره حکمرانی فرهنگی» در کشور تأکید کرد.
وی دفتر تبلیغات و مرکز ملی پاسخگویی را از پیشگامان ایجاد این زنجیره دانست و ابراز امیدواری کرد: افزایش تعاملات با مرکز ملی فضای مجازی و استفاده طرفین از ظرفیتهای موجود، بتواند تأثیر بسزایی در رشد و ارتقای این امر ایجاد کند.
مرکز ملی پاسخگویی: ارائه خدمات به روز با ۴۰۰ متخصص حوزوی
در آغاز این نشست، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد اصغری، رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی و عضو هئیت علمی مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)، توضیحاتی درباره مأموریتها، فعالیتها و خدمات مرکز ارائه داد.
وی، مأموریتهای اصلی مرکز ملی را شامل پاسخگویی به سؤالات دینی، پاسخگویی به شبهات دینی و ارائه خدمات مشاوره دینی در موضوعات مختلف برشمرد و ویژگی منحصربهفرد این مرکز را اینگونه تشریح کرد: در این مرکز از حدود ۴۰۰ نفر از طلاب متخصص حوزه علمیه برای پاسخگویی در تمامی حوزههای دینی استفاده میشود که با بهرهگیری از ابزارهای پاسخگویی و تعاملی بهروز، روزانه به بیش از ۱۰ هزار سؤال، پاسخگویی میکنند.
حجتالاسلام اصغری تاکید کرد: تعامل و ارتقای روابط بین مرکز ملی پاسخگویی و مرکز ملی فضای مجازی، قطعاً باعث ایجاد فضایی مناسبتر در گسترش فعالیتهای این مجموعه و خدمترسانی گستردهتر به عموم مردم خواهد شد.