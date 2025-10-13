به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل کانون ، فیلم «سفر» دومین فیلم کوتاه بهرام بیضایی پس از «عمو سیبیلو» است که در کانون پرورش فکری تهیه شده است.

این فیلم به‌تازگی پس از مرمت و بازسازی در استودیو روشنا به مدیریت کامران سحرخیز و با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با فرمت ۴K آماده حضور در جشنواره‌های خارجی شده است.

این دوره از جشنواره فیلم لندن (BFI) با نمایش بیش از ۲۴۰ فیلم از ۷۹ کشور و تأکید بر حضور پررنگ کارگردانان زن، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی سال در جریان است.

فیلم کوتاه «سفر» نیز در روزهای ۱۷ و ۲۱ مهر ۱۴۰۴ (۹ و ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵) در شهر لندن به نمایش درمی‌آید.

فیلم ۳۳ دقیقه‌ای «سفر» به صورت سیاه و سفید و با بازی دو نوجوان به نام‌های سیروس حسن‌پور و عباس دسترنج در سال ۱۳۵۱ ساخته شده است.

به‌گفته سیروس حسن‌پور - که اکنون خود کارگردان سینماست و در کارنامه کاری‌اش در کانون ساخت فیلم‌های قطار کودکی و دهقان فداکار دیده می شود - بازی در فیلم «سفر» برای او تجربه‌ای تازه بود، زیرا به مدت دو هفته و به توصیه‌ی کارگردان، با دستیار کارگردان واروژ کریم‌مسیحی تمرین بازیگری داشته است.

این فیلم در کارنامه خود دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه از جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو و بهترین فیلم کوتاه از جشنواره بین‌المللی فیلم شیکاگو در سال ۱۹۷۳ را دارد.

«سفر» ممکن است در ظاهر ساده به نظر برسد، اما در ورای این سادگی، تجربه‌ای عمیقاً انسانی نهفته است؛ تأملی در گم‌گشتگی، جست‌وجوی حقیقت و کشف دوباره معنای انسانی.

شصت‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم لندن (BFI) از ۱۶ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۸ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵) در شهر لندن در حال برگزاری است.

