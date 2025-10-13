اکران و نقد «تابستانی که برف آمد» در سینما اندیشه
فیلم سینمایی «تابستانی که برف آمد» در فرهنگسرای اندیشه اکران و نقد بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، فیلم «تابستانی که برف آمد»، اثری در ژانر ملودرام اجتماعی و بهکارگردانی نسیم فروغ، نویسندگی فاطیما اباحمزه و تهیهکنندگی مریم بحرالعلومی است که در سینماهای گروه «هنر و تجربه» در حال اکران است.
این فیلم اولین تجربهی بلند نسیم فروغ است و رضا اخلاقیراد، نوشین مسعودیان، غزل شجاعی، شیرین آقاکاشی، امین ایمانی، محمد حیدری، روژان ایرجی و مانی پارسا، از بازیگران این فیلم بهشمار میروند.
روایت فیلم بر سر پدری جوان است که بین حفظ خانوادهی سهنفرهی خود و برآوردهشدن آرزوی دختر نوجوانش، بر سر یک دوراهی پیچیده قرار میگیرد. این اثر در بخش مسابقه پانزدهمین جشنواره بینالمللی Madrid International Film Festival اسپانیا در رشتههای بهترین فیلم خارجی زبان، تدوین (سینا گنجوی)، طراحی صحنه (فرحناز نادری – مژگان عیوضی) و بازیگر زن (نوشین مسعودیان) نامزد دریافت جایزه شده است.
در میز نقد این نشست که با حضور عوامل فیلم همراه است، زهرا مشتاق، نویسنده و منتقد سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.
سهشنبه، ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفیتئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقهمندان به سینما، آزاد و رایگان است.