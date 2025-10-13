پیام تسلیت رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح در پی درگذشت زنده یاد محمد کاسبی
رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح در پی درگذشت محمد کاسبی پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، سردار علی مقواساز رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح در پیامی به مناسبت فقدان این بازیگر نوشت:
«هوالباقی
درگذشت چهره مانا و درخشان سینما و تلویزیون کشور،استاد فقید محمد کاسبی، واقعه ای تلخ و جبران ناپذیر برای هنر متعهد انقلابی است.
نقش آفرینی بی بدیل این چهره ماندگار هنر انقلاب اسلامی در آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی و تعهد وی به ارزش های والای انسانی و پایبندی به اخلاق و منش نیکو ، نام وی را جزو زبده ترین خالقان آثار نمایشی کشور ثبت نمود و در اذهان ایرانیان جاودان ساخت.
این ضایعه دردناک را به خانواده محترم ایشان،علاقمندان این هنرمند برجسته و جامعه هنری ایران اسلامی تسلیت عرض نموده و از حضرت حق تعالی جل جلاله آرامش ابدی را برای این فقید سعید مسئلت می نمایم.
علی مقوا ساز
رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح