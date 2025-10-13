خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح در پی درگذشت زنده یاد محمد کاسبی

پیام تسلیت رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح در پی درگذشت زنده یاد محمد کاسبی
کد خبر : 1699278
لینک کوتاه کپی شد.

رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح در پی درگذشت محمد کاسبی پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، سردار علی مقواساز رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح در پیامی به مناسبت فقدان این بازیگر نوشت:

«هوالباقی

درگذشت چهره مانا و درخشان سینما و تلویزیون کشور،استاد فقید محمد کاسبی، واقعه ای تلخ و جبران ناپذیر برای هنر متعهد انقلابی است.

نقش آفرینی بی بدیل این چهره ماندگار هنر انقلاب اسلامی در آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی و تعهد وی به ارزش های والای انسانی و پایبندی به اخلاق و منش نیکو ، نام وی را جزو زبده ترین خالقان آثار نمایشی کشور ثبت نمود و در اذهان ایرانیان جاودان ساخت.

این ضایعه دردناک را به خانواده محترم ایشان،علاقمندان این هنرمند برجسته و جامعه هنری ایران اسلامی تسلیت عرض نموده و از حضرت حق تعالی جل جلاله آرامش ابدی را برای این فقید سعید مسئلت می نمایم.

علی مقوا ساز

رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ