رپرتوار «جان پنهان» با خوانش «مرغابی وحشی» آغاز شد
رپرتوار نمایشی «جان پنهان؛ کاوشی روانکاوانه از سفر قهرمانی در آثار ایبسن» از امروز یکشنبه ۲۰ مهر با نمایشنامه خوانی «مرغانی وحشی» آغاز به کار میکند.
به گزارش ایلنا، رپرتوار نمایشی «جان پنهان؛ کاوشی روانکاوانه از سفر قهرمانی در آثار ایبسن» با پژوهش و هدایت سروناز نانکلی مجموعهای از نمایشنامهخوانیها و نشستهای تحلیلی است که با نگاهی درونی و روانکاوانه به بازخوانی آثار برجسته هنریک ایبسن میپردازد.
بخش نخست این پروژه که قرار است هر هفته در روزهای یکشنبه در سالن شیشهای مجموعه هما برگزار میشود امروز ۲۰ مهر با نمایشنامه خوانی «مرغانی وحشی» آغاز میشود. بعد از پایان این نمایشنامه خوانی جلسه نقد و بررسی این اثر نمایشی با حضور زیبا خادم حقیقت کارشناس تئاتر و درخشنده ناظمی کارشناس روانشناسی برگزار میشود.
خوانشگران این اجرای نمایشنامه خوانی به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: آرزو افشار، فرشاد تمیمی فرد، نوید جهانزاده، مهدی صدر، شهاب علیشاهی، ماهک گرایی، امید محمدنژاد، ایوب محمودنیا، مهروز ناصرشریف، آیلار نوشهری.
در این رپرتوار نمایشی ۶ اثر مهم ایبسن شامل «مرغابی وحشی»، «خانه عروسک»، «اشباح»، «بانوی دریا»، «روسمرسهولم» و «هدا گابلر» نمایشنامهخوانی، نقد و تحلیل میشوند.
در نشستهای تخصصی این رپرتوار، جمعی از روانشناسان، روانکاوان و کارشناسان تئاتر به بررسی ابعاد روانی، فلسفی و اسطورهای آثار میپردازند و مسیر درونی شخصیتهای ایبسن را در پیوند با مفاهیمی چون فردیت، ناخودآگاه، رهایی و بازشناسی خویشتن تحلیل میکنند.
سروناز نانکلی در طول ۲ دهه اخیر به عنوان بازیگر، صداپیشه و دستیار کارگردان در آثار صحنهای مختلفی از جمله «هشت لحظه» زهرا صبری، «سکوت میراث تبار من است» علیرضا اولیایی، «باغ آلبالو» و «ریچارد سوم» آتیلا پسیانی، «مضحکه شبیه قتل» حسین کیانی، «خوابهای خاموشی» ساناز بیان، «آنات» امیر آسانی و… در عرصه حرفهای تئاتر حضور داشته و کارگردانی نمایشهای «چارتابزی، یه گرگی»، «جادوگر شهر زمرد»، «جزیره لانگولیو»، «د اول دارکوب است» را در حوزه تئاتر کودک و نوجوان برعهده داشته است.
رپرتوار نمایشی «جان پنهان» از ۲۰ مهر تا ۲۵ آبان هر هفته روزهای یکشنبه ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شیشهای مجموعه فرهنگی هنری هما برگزار میشود. علاقهمندان به تئاتر، روانکاوی و مطالعات فرهنگی آزاد برای تهیه بلیت میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.