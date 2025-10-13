امیدواری برای ثبت جهانی الموت/ ارزیابان یونسکو آشیانه عقاب را ترک کردند

به گزارش خبرنگار ایلنا، قلعه الموت که از آن به دلیل پرواز عقاب ها بر فراز این اثر قلعه عقاب ها نیز نام برده شده است، مقر حسن صباح بنیانگذار اسماعیلیه بود. قلعه های اسماعیلیه که عمدتا در مرتفع ترین نقطه از مناطق کوهستانی صعب العبور احداث شده اند از ایران تا مصر گسترده هستند. قلعه الموت در ایران مقر اصلی حسن صباح بود و از این نقطه فرمانروایی اسماعیلیان در جهان را برعهده داشت. این قلعه دارای مولاخانه ای است که مکان اصلی زندگی حسن صباح بود. همچنین به عنوان یک دژ دفاعی غیرقابل نفوذ توانسته بود شهرت جهانی داشته باشد. الموت چنان غیرقابل دست یافتنی بود که براساس پژوهش های باستان شناختی و منابع تاریخی، محاصره دژ الموت ماه ها به طول انجامید و سرانجام سپاه سلجوقی که برای تسخر قلعه الموت ماه ها پای این قلعه مانده بود با مسموم کردن آب توانست درهای الموت را بگشاید. پرونده ثبت جهانی قلعه الموت حالا در یونسکو در حال بررسی است تا در تیرماه آینده و در صحن علنی اجلاس میراث جهانی یونسکو در صحن علنمی مطرح و اعلام نظر نهایی درباره ثبت جهانی یونسکو انجام شود.

«علیرضا ایزدی» مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی – فرهنگی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حالا با اعلام این که سال گذشته پرونده مقدماتی ثبت جهانی الموت به یونسکو ارسال شد به ایلنا اعلام کرد:ارزیابی های قلعه الموت توسط نمایندگان ایکوموس جهانی تا همین هفته گذشته ادامه داشت و آن ها نزدیک به 10 روز در استان قزوین و روستای الموت و روستاهای اطراف آن حضور یافتند تا پرونده ثبت جهانی الموت را ارزیابی کنند.



مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی – فرهنگی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به ارزیابی های میدانی ارزیابان یونسکو از پرونده ثبت جهانی قلعه الموت گفت: براساس برنامه زمانبندی که ایکوموس و یونسکو برای ایران مشخص کرده بودند، ارزیابان شورای جهانی بافت ها و محوطه های تاریخی (ایکوموس جهانی) به ایران سفر کردند و سوالات مرتبط با پرونده ثبت جهانی الموت را پرسیدند و با حضور میدانی در قلعه الموت به ارزیابی پرونده پرداختند.

او افزود: سوالات پیشین مطرح شده از جانب یونسکو پاسخ داده شده بود و سوالات جدید ارزیابان نیز به آن ها پاسخ داده شد.

به گفته این مسئول: به نظر می رسد پاسخ های ایران به ارزیابان یونسکو از نظر آن ها مثبت بود و حالا ارزیاب ها با بازگشت از ایران و بررسی پاسخ های ما به سوالات آن ها درباره پرونده ثبت جهانی الموت، دوباره یک پایش کارشناسی در ایکوموس انجام می دهند و سوالات نهایی خود را برای ما ارسال می کنند.



مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی – فرهنگی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر این که سوالات آینده ارزیابان ایکوموس از ایران درباره این پرونده مربوط به پلان مدیریتی قلعه الموت و وضعیت مرمت این اثر باشد.



ایزدی افزود: البته طرح سوالات کاملا بستگی به کارشناسان و ارزیابان ایکوموس و یونسکو دارد و ما نیز باید برای پاسخ به آن ها آماده شویم.



او با اعلام این که پرونده ثبت جهانی الموت در تیرماه سال آینده و در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در صحن علنی این سازمان بررسی خواهد شد اعلام کرد: برای ثبت جهانی الموت در تیرماه آینده امید زیادی داریم.

علیرضا ایزدی درباره مشکلات موجود در پرونده ثبت جهانی قلعه الموت اعلام کرد: الموت یک منطقه صعب‌العبور است و در نقطه ای که قرار دارد که دسترسی به آن آسان نیست. ضمن آن که بخشی از سایر قلاع مرتبط با قلعه الموت هم در طول زمان از بین رفته‌اند.

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی – فرهنگی و طبیعی اعلام کرد: کاوش های باستان شناختی در قلعه الموت صورت گرفته بود و پیگردی‌ها و برداشت‌هایی نیز انجام شده بود که ناظر و ارزیاب ایکوموس هم از نزدیک آن ها را بررسی و ارزیابی خود را تنظیم کرد.

انتهای پیام/