نامزدهای نهایی «مهرگان ادب» معرفی شدند
دبیرخانه جایزه مهرگان فهرست ۷ رمان و ۷ مجموعه داستان کوتاه راهیافته به مرحله نهایی دورههای بیستوسوم و بیستوچهارم جایزه مهرگان ادب را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، در این دوره تعداد ۱۸۴۹ عنوان کتاب شامل ۱۰۲۲ رمان و ۸۲۷ مجموعه داستان چاپ اول سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از سوی ۱۲ داور (پنج داور در مرحله مقدماتی و هفت داور در مرحله نهایی) در مدت ۱۹ ماه ارزیابی شد. داوران ابتدا ۲۱ رمان و ۲۱ مجموعه داستان را با عنوان فهرست بلند انتخاب کرده و سپس فهرست ماقبل نهایی شامل ۱۴ رمان و ۱۴ مجموعه داستان را اعلام کردند و اکنون نیز ۷ رمان و ۷ مجموعه داستان راهیافته به مرحله نهایی، نامزد دریافت تندیس و جایزه مهرگان ادب هستند.
داوری آثار در مرحله مقدماتی جایزه مهرگان ادب را طلا نژادحسن، مانی پارسا، سودابه سلگی، کامران سلیمانیان مقدم و آرزو چربدست عهدهدار بودند و در مرحله نهایی آثار توسط هلن اولیایینیا، حسین آتشپرور، قباد آذرآئین، ابوتراب خسروی، محمد کشاورز، علیرضا آبیز و سیاوش گلشیری داوری شده است.
دبیرخانه جایزه مهرگان رمانها و مجموعه داستانهای مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب را به این شرح اعلام کرد:
رمانهای راهیافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب زبان فارسی (به نظم الفبایی نام کتابها)
١. پیرزن جوانی که خواهر من بود؛ صمد طاهری؛ نیماژ
٢. خیرگی؛ علیرضا سیفالدینی؛ نیماژ
٣. شبح اپراتور، یک پیشیگویی؛ هادی کیکاووسی؛ مهری
٤. کمین بود؛ فرشته مولوی؛ آزادان
٥. گورستان شیشهای؛ سرور کسمائی؛ نوگام
٦. متال باز؛ علی مسعودینیا؛ مرکز
٧. معنای برج بابل؛ امیر خداوردی؛ ثالث
مجموعه داستانهای راهیافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب زبان فارسی (به نظم الفبایی نام کتابها)
١. املاک رابینسون؛ حامد حبیبی؛ هیلا
٢. حرف اول اسمش نون بود؛ حافظ خیاوی؛ نیماژ
٣. خوکچهی بادنما؛ احمد آرام؛ نیماژ
٤. غزل سیب؛ منیرالدین بیروتی؛ نیماژ
٥. ما چهار نفر بودیم؛ امیررضا بیگدلی؛ ترنگ
٦. ما همه در عصر شکار به سر میبریم؛ فرهاد حیدری گوران؛ نوگام
٧. مادام دوژاپل وافِل بلژیکی دوست داشت؛ شیما سورن؛ آفتابکاران
اسامی برگزیدگان مهرگان ادب زبان مادری همزمان با برگزاری مراسم نهایی اعلام میشود. مراسم اهدای جوایز مهرگان در هفته اول آبانماه خواهد بود و زمان و مکان آن متعاقباً به آگاهی عموم خواهد رسید.