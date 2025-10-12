به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، آیین رونمایی از سلول‌موزه مقام معظم رهبری در باغ‌موزه قصر با عنوان «زیر شکنجه» شنبه ۱۹ مهر با حضور ۱۱۰ میهمان از ۳۲ کشور جهان و جمعی از چهره‌ها و مسئولان شاخص کشور در باغ‌موزه قصر برگزار شد.

آیت‌الله محمدحسن اختری رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ریاست جمهوری، سعید اوحدی معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، آیت‌الله سید جعفر شبیری زنجانی، محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و جمعی از چهره‌های حوزه مقاومت و تعدادی از مبارزان سیاسی پیش از انقلاب در این مراسم حضور داشتند.

اعلمی: رژیم صهیونیستی بزرگ‌ترین ظالم امروز جهان است

محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری با خیر مقدم به میهمانان داخلی و بین‌المللی عنوان کرد: باعث افتخار است که در محل مقابله با ظلم در دوره طاغوت، اجتماع کرده‌ایم. مدیریت شهری بر اساس وظایف ذاتی‌اش به فرهنگ و هنر توجه دارد و در انتقال پیام صلح و دوستی و معرفی بزرگ‌ترین ظالم امروز جهان که رژیم صهیونیستی است، می‌کوشد.

وی ادامه داد: سازمان فرهنگی هنری در حوزه‌های گوناگون فعال است و باغ موزه قصر موضوع انتقال فرهنگ ایثار و شهادت در مقابله با ظالم را دنبال می‌کند. در جنگ ۱۲ روزه دیدیم که هم فرماندهان نظامی، هم دانشمندان برجسته و هم شهروندان عادی کشورمان بر اثر حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. پس از آن هم انسجام ملی مردم ایران را دیدیم.

سرپرست سازمان فرهنگی هنری اظهار کرد: ملت ایران به تاسی از آموزه‌های ارزشمند اسلامی، در جایی که لازم است سلاح و در جایی که لازم است قلم بر می‌دارد. از دست‌اندرکاران این مراسم و دستگاه‌های مختلف تشکر می‌کنم و امیدوارم به همه اهداف در این حوزه برسیم.

جانشین نماینده حماس در ایران: مقاومت هیچ گاه سلاح خود را زمین نمی‌گذارد

در ادامه نوبت به احمد الکومی جانشین نماینده جنبش حماس در ایران رسید که ضمن تشکر از برگزارکنندگان این مراسم عنوان کرد: ما فلسطینی‌های حاضر در ایران به اینجا آمده‌ایم تا بگوییم هیچ جا نخواهد بود که شعاری در حمایت از فلسطین سر داده شود و ما در آنجا حاضر نباشیم. وقتی از راهرو‌های زندان قصر عبور می‌کردم که در آن رهبران انقلاب اسلامی شکنجه‌های زیادی شده‌اند، به این فکر می‌کردم که ملتی که به خاطر هویت و تمدن خود این رنج‌ها را متحمل می‌شود پیروز است و دولت باطل دوام نمی‌یابد.

وی اضافه کرد: ملت فلسطین نیز بیش از ۱۰۰ هزار شهید داده و مقاومتی سترگ در تاریخ ثبت کرده است. امیدوارم ما هم بتوانیم در فضایی مانند باغ موزه قصر این مقاومت را برای همگان به نمایش بگذاریم. اشغالگرانی که ۷۶ سال جنگ را به ما تحمیل کرده‌اند بدانند مقاومت هیچ گاه سلاح خود را زمین نمی‌گذارد تا زمانی که فلسطین آزاد شود.

الکومی در پایان گفت: این ابتدای راه مبارزه ما با دشمن صهیونیست است، بنابراین از شما عزیزان می‌خواهم فلسطین را تنها نگذارید، چون فلسطین یک سنگر است که اگر فرو بریزد، همه جهان اسلام فرو می‌ریزد.

سید محمدرضا علی‌حسینی از مبارزان پیش از انقلاب و هم‌سلولی مقام معظم رهبری با بیان خاطراتی از دوران مبارزه گفت: پیش از انقلاب علیه رژیم پهلوی مبارزه می‌کردم و به همین دلیل زندانی شدم. یکی از هم‌سلول‌های من آیت‌الله خامنه‌ای بودند. با توجه به اینکه شکنجه‌ها در آن زمان بسیار سخت و طاقت‌فرسا بود، وجود یک هم‌سلولی مانند ایشان به ما روحیه می‌داد. خاطرم هست آیت‌الله خامنه‌ای برایمان کلاس‌های آموزش قرآن، نهج‌البلاغه، اخلاق اسلامی و... می‌گذاشتند تا از وقتمان بهترین بهره را ببریم.

اوحدی: عمق جنایت دشمن در جنگ ۱۲ روزه بیشتر از جنگ ۸ ساله بود

سعید اوحدی معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران آخرین سخنران این مراسم بود که عنوان کرد: در مکانی قرار داریم که نمادی تاریخی از مقاومت در ایران است. موضوع تاریخ در همه جوامع از اهمیت بالایی برخوردار است. دو نگاه به تاریخ داریم؛ یکی واقعه‌نگاری و ثبت وقایع به صورت لحظه‌ای و سطحی و نگاه دیگر، نگاهی ویژه و عمیق برای عبرت گرفتن از تاریخ است.

وی ادامه داد: با این نگاه باید به واقعه مهم تشکیل رژیم نامشروع صهیونیستی در ۷۶ سال پیش، با دید تحلیلی بنگریم. اتفاقی که نتیجه‌اش کشتار و جنایت فجیع این رژیم در غزه بود که از وقایع فراموش‌نشدنی تاریخ است. کشتن کودکان و زنان، تحمیل قحطی و گرسنگی و... از جمله جنایات عظیم اسرائیل بود. مقاومت حتما به پیروزی خواهد رسید، چرا که خداوند در قرآن این وعده را داده که حق بر باطل پیروز است.

اوحدی با اشاره به تحمیل جنگ به ایران اضافه کرد: امروز شاهد هستیم که اسرائیل همزمان با جنایت در غزه، در ایران عزیز ما نیز جنایت کرد. جنگ ۱۲ روزه ما به مراتب کوتاه‌تر از جنگ هشت ساله بود، اما به عنوان کسی که در دفاع مقدس حضور داشتم عرض می‌کنم عمق جنایات دشمن در این جنگ بسیار بیشتر بود. رژیم بعث عراق هیچ گاه جرئت نمی‌کرد جنایات جنگی‌ای مانند حمله به صداوسیما و زندان اوین را انجام دهد.

رییس بنیاد شهید تاکید کرد: اسطوره‌های نظامی ما را شبانه شهید کردند تا ریشه مقاومت را بخشکانند. چون می‌دانستند به برکت جمهوری اسلامی ایران، مقاومت در برابر استکبار در سراسر جهان گسترش یافته است.

وی همچنین خاطراتی از دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه برای حاضران در مراسم بیان کرد و اعلام کرد به نمایندگی از حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری در مراسم حضور دارد.

رونمایی از سلول‌موزه مقام معظم رهبری همراه با اجرای نمایش میدانی

در پایان مراسم، نوبت به رونمایی از تابلوی نقاشی نفیسی از فرماندهان مقاومت رسید که این تابلو پس از رونمایی در مراسم، از طرف باغ موزه قصر به نماینده رهبر معظم انقلاب تقدیم شد. همچنین سلول‌موزه مقام معظم رهبری که در نمایشگاه دائمی موزه عبرت واقع در ساختمان سیاسی باغ‌موزه قصر واقع شده، همراه با اجرای نمایشی میدانی با این موضوع، رونمایی شد.

پخش سرود «فاتحان قدس» و اجرای موسیقی توسط خواننده جوان مهدی چناری، از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

۱۱۰ میهمان خارجی از کشور‌های لبنان، فلسطین، عراق، هند، مصر، روسیه، چین، آمریکا، یمن، آفریقای جنوبی، افغانستان، ونزوئلا، شیلی، سوئد، نیجریه و... در این مراسم حضور داشتند. این میهمانان در ایام سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، برای شرکت در «هشتمین اجلاس بین‌المللی هم‌بستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی، یادواره شهید محمد الدُرّه» در ایران حضور دارند.

انتهای پیام/