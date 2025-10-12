به گزارش ایلنا، احمد قربان‌زاده، شاعر و نویسنده در ۷۸ سالگی درگذشت.

احمد قربان‌زاده متولد سال ۱۳۲۶ بود که ۱۶ مهرماه پس از چند سال عارضه در حنجره از دنیا رفت. نخستین دفتر شعر او با عنوان «آن سوی فاصله» از سوی نشر رز در سال ۵۷ منتشر شده است.

مجموعه شعرهای «سپیده‌دمان فروردین»، «شناسنامه»، «چشمانت آفریقا»، «امپراتور بی‌سرزمین»، «شعر معشوقه من است» و «مارینا»، مجموعه داستان «سرو»، «زلزله گسلان به روایت مطبوعات» و «تاریخ خمیران، مافان و اشبلاء در گذر زمان» از دیگر آثار احمد قربان‌زاده است.

