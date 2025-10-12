پیام تسلیت سرپرست معاونت امور هنری در پی درگذشت محمد کاسبی
سرپرست معاونت هنری وزارت ارشاد در پی درگذشت محمد کاسبی بازیگر پیشکسوت پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فقدان محمد کاسبی بازیگر سینما و تلویزیون که در سن هفتاد و چهارسالگی درگذشت، پیامی را منتشر کرد.
در متن پیام محمدمهدی احمدی آمده است:
"خانواده گرامی هنرمند فقید
زنده یاد محمد کاسبی
با تأسف و تاثر فراوان، درگذشت آن هنرمند فرهیخته و پیشکسوت را به محضر شما تسلیت میگویم. آثار ارزشمند و نقشآفرینیهای ماندگار ایشان، در اعتلای فرهنگ و هنر ایران زمین نقشی ماندگار داشته و همواره یادآور تعهد، اخلاق و عشق به هنر در وجود آن فقید سعید است.
از پیشگاه خداوند متعال برای روح آن عزیز از سفر کرده، رحمت بیپایان و برای بازماندگان محترم، صبر و اجر مسئلت دارم.
محمدمهدی احمدی
مشاورعالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»
گفتنی است زمان و مکان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری زندهیاد کاسبی متعاقبا اعلام خواهد شد.