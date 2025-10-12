خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت سرپرست معاونت امور هنری در پی درگذشت محمد کاسبی

پیام تسلیت سرپرست معاونت امور هنری در پی درگذشت محمد کاسبی
کد خبر : 1698865
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست معاونت هنری وزارت ارشاد در پی درگذشت محمد کاسبی بازیگر پیشکسوت پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فقدان محمد کاسبی  بازیگر سینما و تلویزیون که در سن هفتاد و چهارسالگی درگذشت،  پیامی را منتشر کرد.

در متن پیام محمدمهدی احمدی آمده است: 

"خانواده گرامی هنرمند فقید 

زنده یاد محمد کاسبی 

با تأسف و تاثر فراوان، درگذشت آن هنرمند فرهیخته و پیشکسوت را به محضر شما تسلیت می‌گویم. آثار ارزشمند و نقش‌آفرینی‌های ماندگار ایشان، در اعتلای فرهنگ و هنر ایران زمین نقشی ماندگار داشته و  همواره یادآور تعهد، اخلاق و عشق به هنر در وجود آن فقید سعید  است. 

از پیشگاه خداوند متعال برای روح آن عزیز از سفر کرده، رحمت بی‌پایان و برای بازماندگان محترم، صبر و اجر مسئلت دارم. 

محمدمهدی احمدی 

مشاورعالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»

گفتنی است زمان و مکان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری زنده‌یاد کاسبی متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ