پیام تسلیت سرپرست معاونت امور هنری در پی درگذشت محمد کاسبی

به گزارش ایلنا، محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فقدان محمد کاسبی بازیگر سینما و تلویزیون که در سن هفتاد و چهارسالگی درگذشت، پیامی را منتشر کرد.

در متن پیام محمدمهدی احمدی آمده است:

"خانواده گرامی هنرمند فقید

زنده یاد محمد کاسبی

با تأسف و تاثر فراوان، درگذشت آن هنرمند فرهیخته و پیشکسوت را به محضر شما تسلیت می‌گویم. آثار ارزشمند و نقش‌آفرینی‌های ماندگار ایشان، در اعتلای فرهنگ و هنر ایران زمین نقشی ماندگار داشته و همواره یادآور تعهد، اخلاق و عشق به هنر در وجود آن فقید سعید است.

از پیشگاه خداوند متعال برای روح آن عزیز از سفر کرده، رحمت بی‌پایان و برای بازماندگان محترم، صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدمهدی احمدی

مشاورعالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»

گفتنی است زمان و مکان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری زنده‌یاد کاسبی متعاقبا اعلام خواهد شد.

