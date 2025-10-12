محمد کاسبی درگذشت

به گزارش ایلنا،‌ محمد کاسبی بازیگر سینما و تلویزیون در سن هفتاد وچهارسالگی، دارفانی را وداع گفت.

دخترِ زنده‌یاد محمد کاسبی با اعلام این خبر، پیامی را در اختیار روابط عمومی وزارت فرهنگ گذاشت.

«به نام خداوند جان آفرین

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل

از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل

اینک با قلبی شکسته و دلی آکنده از غم و اندوه، جانمان بر لب می‌رسد در این لحظه که باید از مسافری بگوییم که همسر و پدری مهربان بود، مردی مردانه بود.

غم، دل‌های‌مان را می‌فشارد در این زمان که باید به دوستان و آشنایان خبر بدهیم که محمد کاسبی، آن هنرمند فرهیخته، آن عزیز بهتر از جانمان، جان به جان آفرین تسلیم کرد و جهان فانی را به دیار باقی واگذاشت و رفت.

همدل شویم تا به حمد و دعایی بدرقه‌اش کنیم.

باشد که روحش در آسمان‌ها آرام گیرد.»

مراسم تشییع آن هنرمند فقید، متعاقبا توسط خانواده ایشان اعلام می‌شود.

انتهای پیام/