«اگر می‌خواهید دنیا را تغییر دهید…»؛ دعوتی برای آغاز دگرگونی از درون

کتاب «اگر می‌خواهید دنیا را تغییر دهید…» نوشته صدرا رزاقی با محوریت «تغییر فردی برای تحول جمعی» منتشر شد.

به گزارش ایلنا، کتاب «اگر می‌خواهید دنیا را تغییر دهید…» نوشته صدرا رزاقی با محوریت «تغییر فردی برای تحول جمعی» منتشر شد. این کتاب، با زبانی روان و مثال‌هایی ملموس، مخاطب را به سفری درونی می‌برد تا از اصلاح نگرش و رفتارهای کوچک روزمره، به ساختن جهانی انسانی‌تر و همدلانه‌تر برسد.

رزاقی در این اثر، با الهام از اندیشه‌هایی چون استیفن کاوی در «هفت عادت مردمان مؤثر»، رابین شارما در «راهبی که فراری‌اش را فروخت» و ویکتور فرانکل در «انسان در جست‌وجوی معنا»، می‌کوشد راهی بومی و کاربردی برای تغییر پایدار ارائه کند.

کتاب در ۹ فصل تنظیم شده و موضوعاتی همچون قضاوت‌نکردن، مسئولیت‌پذیری، پرورش همدلی، پذیرش خطا، و تفکر «دلفینی» – نگاهی مبتنی بر همکاری و همزیستی برنده‌برنده – را بررسی می‌کند. فصل پایانی با نگاهی فلسفی و تاریخی، از تحول نگرش انسان‌ها از رقابت به همکاری سخن می‌گوید و به نقل از اندیشمندانی چون دورکیم، آرنت و سعدی، بر ضرورت همبستگی جهانی تأکید می‌کند. «اگر می‌خواهید دنیا را تغییر دهید…» کتابی الهام‌بخش برای همه کسانی است که باور دارند تغییرِ جهان، از تغییر خودشان آغاز می‌شود.

کتاب «اگر می‌خواهید دنیا را تغییر دهید…» (دگرگونی‌های بزرگ با گام‌های کوچک) اثر صدرا رزاقی در ۱۵۸ صفحه و تیراژ ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۰۰ هزار تومان از سوی نشر پردیس دانش منتشر شده است.

