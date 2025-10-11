خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دومین سمپوزیوم «مطالعات میان‌رشته‌ای در فرهنگ، شهر و زیست‌بوم» برگزار می‌شود

دومین سمپوزیوم «مطالعات میان‌رشته‌ای در فرهنگ، شهر و زیست‌بوم» برگزار می‌شود
کد خبر : 1698605
لینک کوتاه کپی شد.

دومین سمپوزیوم مطالعات میان‌رشته‌ای با عنوان مطالعات میان‌رشته‌ای در فرهنگ، شهر و زیست‌بوم بیست و سوم مهرماه، به صورت حضوری برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، دومین سمپوزیوم مطالعات میان‌رشته‌ای با عنوان مطالعات میان‌رشته‌ای در فرهنگ، شهر و زیست‌بوم بیست و سوم مهرماه از ساعت   ۷:۳۰ تا ۱۸ در دو نوبت صبح و عصر به صورت حضوری  برگزار می‌شود.

مرکز نشر دانشگاهی ایران با مشارکت کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن زبان‌شناسی ایران، انجمن انسان‌شناسی ایران، انجمن هنر و ادبیات تطبیقی ایران، انجمن نقد ادبی ایران، حلقه نشانه‌شناسی تهران و ایران کتاب. 

مکان: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سیدحسن نصرالله (وزرا)، نبش کوچه دهم، شماره ۵۰، سالن همایش‌های مرکز نشر دانشگاهی ایران

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ