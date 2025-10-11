دومین سمپوزیوم «مطالعات میانرشتهای در فرهنگ، شهر و زیستبوم» برگزار میشود
به گزارش ایلنا، دومین سمپوزیوم مطالعات میانرشتهای با عنوان مطالعات میانرشتهای در فرهنگ، شهر و زیستبوم بیست و سوم مهرماه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۸ در دو نوبت صبح و عصر به صورت حضوری برگزار میشود.
مرکز نشر دانشگاهی ایران با مشارکت کمیسیون انجمنهای علمی ایران، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن زبانشناسی ایران، انجمن انسانشناسی ایران، انجمن هنر و ادبیات تطبیقی ایران، انجمن نقد ادبی ایران، حلقه نشانهشناسی تهران و ایران کتاب.
مکان: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سیدحسن نصرالله (وزرا)، نبش کوچه دهم، شماره ۵۰، سالن همایشهای مرکز نشر دانشگاهی ایران