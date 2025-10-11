تاکید معاون گردشگری بر روایتسازی در بازاریابی صنعت گردشگری/ ۳۰ درصد از عوارض خروج از کشور به گردشگری اختصاص مییابد
انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با تاکید بر ضرورت بازاریابی هدفمند و روایتمحور در صنعت گردشگری، از انعقاد تفاهمنامه همکاری با سازمان هواپیمایی هما خبر داد و اعلام کرد که بر اساس این توافق، ۳۰ درصد از عوارض خروج از کشور به توسعه زیرساختهای گردشگری اختصاص خواهد یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، در نشست فصلی معاونان، مشاوران و مدیرانکل ستادی و استانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که روز شنبه، ۱۹ مهرماه در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری کشور، با اشاره به نقش حیاتی بازاریابی در تداوم رشد صنعت گردشگری، بر ضرورت حرکت از تبلیغات صرف به سمت «روایتسازی و بازآفرینی تصویر مقصد» تاکید کرد.
وی با بیان اینکه بازاریابی هوشمند نیازمند بهرهگیری از ظرفیت روایتهای بومی و فرهنگی است، افزود: بحث اصلی ما در حوزه گردشگری، بازاریابی و تبلیغات است، اما باید از شیوههای سنتی فاصله بگیریم و با اتکا به روایتسازی، هویت و جذابیت مقاصد گردشگری کشور را بهصورت حرفهای و خلاقانه به بازارهای داخلی و بینالمللی معرفی کنیم.
محسنیبندپی در ادامه از تفاهمنامه همکاری با سازمان هواپیمایی هما خبر داد و گفت: در چارچوب این تفاهمنامه مقرر شده است ۳۰ درصد از عوارض خروج از کشور به صنعت گردشگری اختصاص یابد که مبلغ آن حدود سه همت برآورد میشود. این اقدام میتواند نقش مهمی در تقویت منابع مالی و اجرای طرحهای زیربنایی در بخش گردشگری ایفا کند.
معاون گردشگری کشور همچنین با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری دریایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هفت استان کشور درگیر فعالیتهای گردشگری دریایی هستند و بهمنظور رفع چالشهای موجود، هفته آینده جلسهای با محوریت حل اختلافات میان منابع طبیعی و دستگاههای مرتبط برگزار خواهد شد.
او درباره موضوع سوخت و فرآوردههای نفتی نیز توضیح داد: رایزنیهایی با شرکت ملی فرآوردههای نفتی انجام شده تا موانع مربوط به تأمین سوخت در مسیر توسعه گردشگری برطرف شود.
محسنیبندپی با تاکید بر ضرورت حمایت از پروژههای فعال گردشگری اظهار داشت: پروژههایی که پیشرفت فیزیکی مناسبی دارند، مورد بازدید قرار خواهند گرفت و بهرهمندی از تسهیلات حمایتی و سهمیهبندی بانکی برای آنها در دستور کار قرار دارد.
وی در بخش پایانی سخنان خود، تشکیل اتاق فکر مدیریت بحران در گردشگری را از برنامههای آتی این معاونت برشمرد و گفت: درصددیم با ایجاد اتاق فکر تخصصی، آموزش نیروی انسانی، تحول مدیریت سنتی به نوین و تمرکز بر بازاریابی مبتنی بر تولید محتوای مؤثر، تابآوری صنعت گردشگری کشور را در برابر شرایط بحرانی افزایش دهیم.