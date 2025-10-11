خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«زیر سایه اِم کامل» از شبکه یک سیما پخش می‌شود

«زیر سایه اِم کامل» از شبکه یک سیما پخش می‌شود
کد خبر : 1698426
لینک کوتاه کپی شد.

مستند سینمایی «زیر سایه اِم کامل» به روایت محسن اسلام‌زاده، شنبه ۱۹ مهرماه ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند سینمایی «زیر سایه اِم کامل» به کارگردانی محسن اسلام‌زاده روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

این مستند تلاشی تازه برای یافتن پاسخی به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های منطقه‌ای در دهه اخیر را پیش روی مخاطب می‌گذارد.

«زیر سایه اِم کامل» در ادامه آثار مستندسازی متعهد به محور مقاومت، با تمرکز بر تحولات میدانی و انسانی پس از وقایع هفتم اکتبر، به بررسی ابعاد اخلاقی، اجتماعی و سیاسی پایداری مردم در برابر اشغال می‌پردازد و با زبانی تصویری و پژوهشی، مفهوم «ارزش مقاومت» را از منظر تجربه زیسته به تصویر می‌کشد.

این مستند در پردیس بین‌الملل سازمان هنری رسانه‌ای اوج ساخته شده و امشب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ