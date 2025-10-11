برنده جایزه ویژه دبیر جشنواره فیلمهای کودکانونوجوانان تأکید کرد:
آیفیلم؛ حلقه پیوند و عامل تولید بینالمللی «ماهی در قلاب»
محیالدین مظفر، کارگردان فیلم سینمایی «ماهی در قلاب» که حائز دریافت جایزه ویژه دبیر سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان شد، تولید این فیلم را که تنها اثر حاضر از صداوسیما در جشنواره بود و تولید مشترک ایران و تاجیکستان است، حاصل ابتکار و اعتماد شبکه آیفیلم معاونت برونمرزی صداوسیما برای شکلگیری همکاری هنرمندان و سرمایهگذاران خصوصی دو طرف دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محیالدین مظفر در حاشیه مراسم اختتامیه گفت: این اولین باری بود که در جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان ایران حضور داشتم. دربارهاش بسیار شنیده بودم؛ اما «ماهی در قلاب» نخستین اثرم بود که موفق شد در رقابتهای این جشنواره حضور پیدا کند. این فیلم حاصل ابتکار شبکه آیفیلم صداوسیمای ایران برای شکل دادن به چنین مشارکتی بین هنرمندان دو کشور ایران و تاجیکستان و اعتماد شبکه آیفیلم به من بود و از این بابت بسیار خوشحالم. خوشبختانه بخش خصوصی ایران (شرکت سیکاپ) و مشارکتکنندگان تاجیکستانی (داوفیلم و تاجیکفیلم) هم به شبکه آیفیلم پیوستند و یک روند حرفهای رقم خورد.
او افزود: این جشنواره سیوهفتم است و با سفرم به اصفهان متوجه شدم که چرا فیلمهای ایران در ژانر کودکونوجوان تا این اندازه قوی است؛ چون ۳۷ سال است این سازوکار ویژه فرهنگی، هم به خلق اثر برای مخاطبان ژانر کودکونوجوان منجر میشود، هم برای فیلمسازان ایرانی فضای کار در این زمینه را باز و آنان را به ساخت آثار ترغیب میکند.
کارگردان «ماهی در قلاب» که اثرش در بخش بینالملل جشنواره فیلمهای کودکانونوجوانان حضور داشت، با بیان اینکه چنین جشنوارهای برای ایران یک بخت بزرگ است، عنوان کرد: این جشنواره کودکان را با بهترین فیلمهایی که در یک سال اخیر ساخته شده، آشنا و فیلمسازان بینالمللی این حوزه را نیز از بهترین آثار تولیدشده در ایران آگاه میکند؛ روند پویایی که زمینهساز خوبی برای درک بهروز و کامل از تصویر نسل نورس در جوامع مختلف و بهویژه در کشور ایران است.
مظفر همچنین جشنواره را فرصتی توصیف کرد که نسل جدید ایرانی میتوانند از خردسالی فیلمهای خوب جهانی را ببینند و ذائقه آنها در مسیر درستی پرورش یابد.
او از یک آرزو هم گفت و اظهار کرد: در چند روزی که میزبان جشنواره در اصفهان بودم، عمیقاً آرزو کردم چنین جشنوارهای در تاجیکستان هم متولد شود؛ جشنوارهای که فهم کودکان از سینمای حرفهای را تقویت کند و برای استعدادهای فیلمسازی آینده سینمای تاجیکستان الهامبخش باشد.
بهگفته او، فیلم «ماهی در قلاب» که در بخش بینالملل حضور داشت، هم در نخستین اکران جهانیاش در سیامین جشنواره بینالمللی فیلم اشلینگل آلمان مورد استقبال تماشاگران کودک و نوجوان قرار گرفت، هم در اکرانش در اصفهان.
این کارگردان جوان تاجیکستانی در پایان گفت: من میدیدم که کودکان ایرانی در اینجا فیلم را بهخوبی میفهمیدند و حسی را که انتظار داشتیم، دریافت میکردند. امیدوارم این فیلم را خیلی از مردم و کودکان دنیا ببینند، دوست داشته باشند و تاجیکستان را کشف کنند. به این ترتیب است که پیام خانوادگی و ارزشهای مهمی چون احترام به مادر و شکوه مادرانگی که این فیلم دارد، به مخاطب منتقل میشود.
«ماهی در قلاب» بهنویسندگی بختیار کریماف، تهیهکنندگی امیر تاجیک و محیالدین مظفر و کارگردانی محیالدین مظفر، محصول سال ۲۰۲۵ است و در خلاصه داستان آن امده است: «شاید گمان کنی ماهیِ در قلاب همیشه اسیر دست ماهیگیر است، غافل از آن که دریا گاهی کلید آزادی را به کودکی بینام میبخشد.»
در این اثر، ایفای نقشهای اصلی را خورشید مصطفیاف و سیاره صفراوا دو بازیگر مطرح تاجیکستانی عهدهدارند و کارگردان، عبدالله عبدالرحیمزاده، استعداد نوجوان بازیگری تاجیکستان را برای نخستینبار در این فیلم معرفی کرده است.
«ماهی در قلاب» که ۳۰ شهریور در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما و با حضور پیمان جبلی و غلامعلی حداد عادل، رؤسای صداوسیما و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، همچنین، نظامالدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در کشورمان، رونمایی شد، نخستین اکران جهانیاش را نیز اوایل مهرماه جاری در سیامین جشنواره بینالمللی فیلم اشلینگل آلمان تجربه کرده است.
دیگر عوامل فیلم عبارتاند از تهیهکنندگان ارشد: احسان کاوه، حمیدرضا روحانی، حسین همدانیزاده؛ مشارکتکنندگان: شبکه آیفیلم معاونت برونمرزی صداوسیما و شرکت شتابدهنده سیکاپ (از ایران) و شرکتهای فیلمسازی داو و تاجیک فیلم (از تاجیکستان)؛ کارگردان هنری: والری آخودوف، مدیر فیلمبرداری: آندری فدوتوف؛ تدوینگر: عماد خدابخش، آهنگساز: فردین خلعتبری؛ صداگذار: آرش قاسمی؛ طراح صحنه و دکور: لطفلو نیاماتوف؛ چهرهپرداز: منیژه خولوا؛ مدیر صحنه: فریدون
مظفرزاده؛ سرپرست جلوههای ویژه: تهمینه عسکری؛ امور بینالملل و بازاریابی: فاطمه جواهرساز؛ مشاور رسانهای: شیدا اسلامی.