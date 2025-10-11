خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جاده در تسخیر شور سفر؛

رالی گردشگری «تهران–کاشان» به‌مقصد متین‌آباد برگزار شد

رالی گردشگری «تهران–کاشان» به‌مقصد متین‌آباد برگزار شد
کد خبر : 1698299
لینک کوتاه کپی شد.

رالی تور گردشگری «تهران–کاشان (متین‌آباد)» به منظور گرامیداشت هفته گردشگری و با هدف ترویج فرهنگ سفر ایمن، مسئولانه و خانوادگی، صبح پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۷۵ دستگاه خودرو از شهرک اکباتان تهران آغاز شد و روز جمعه به کار خود پایان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این رویداد گردشگری با حضور خانواده‌ها، طبیعت‌گردان و علاقه‌مندان به سفرهای جاده‌ای، در راستای ترویج گردشگری زمینی، احترام به جوامع محلی و صیانت از بافت تاریخی و فرهنگی مناطق روستایی کشور برگزار شد.

شرکت‌کنندگان پس از حرکت رسمی در تهران، مسیر خود را به سمت استان اصفهان آغاز کردند تا در منطقه گردشگری متین‌آباد به‌عنوان یکی از مقاصد شناخته‌شده گردشگری طبیعی و کویری کشور گردهم آیند. این برنامه با همراهی تیم‌های پشتیبانی و حضور فعال کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اجرا شد.

در طول مسیر، رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و الگوی رانندگی ایمن مورد تأکید بود و گروه‌های شرکت‌کننده ضمن بهره‌مندی از مناظر طبیعی مسیر، در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مرتبط با گردشگری پایدار و مسئولانه مشارکت کردند.

این رالی تور علاوه بر جنبه‌ تفریحی و خانوادگی، نمادی از همبستگی، نشاط اجتماعی و تقویت روحیه سفر جمعی در جامعه ایرانی بود و فرصتی فراهم کرد تا نسل جوان گردشگران با اهمیت حفاظت از محیط زیست، میراث فرهنگی و تعامل مثبت با جوامع محلی بیشتر آشنا شوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ