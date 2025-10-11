فصل دوم «زیتون سرخ» از امروز روی آنتن میرود
همزمان با سالروز عملیات طوفانالاقصی، فصل جدید «زیتون سرخ» با روایت مژده لواسانی و پیرامون فلسطین برای نوجوانان پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با فرارسیدن سالگرد عملیات طوفانالاقصی، فصل دوم مجموعه کمیکموشن «زیتون سرخ» به کارگردانی مجید محمودی و تهیهکنندگی امید مرندی، محصول مرکز انیمیشن سوره با اجرای مژده لواسانی از امروز شنبه ۱۹ مهرماه پخش خود را آغاز میکند.
فصل جدید این انیمیشن ترکیبی، در ١٢ قسمت آماده شده و از شنبه تا سهشنبه هر هفته ساعت ۱۷:۳۰ روی آنتن شبکه دو سیما میرود. اکنون از تیزر فصل جدید «زیتون سرخ» که ساخت آن برعهده شهره بهرامی بوده است، رونمایی شد.
فصل نخست این مجموعه مهرماه سال گذشته و همزمان با ٧ اکتبر، با رویکرد واکاوی تاریخ اشغال فلسطین برای نوجوانان پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت.
اکنون فصل جدید «زیتون سرخ» با روایتی کمیک، ساده و روان تلاش دارد تا به شایعات پیرامون عملیات طوفانالاقصی، دروغهای اسرائیل درباره ایران، شهادت یحیی سنوار، مقاومت مردم غزه و... برای نوجوانان بپردازد.
«زیتون سرخ» محصول مرکز انیمیشن سوره است که همزمان با اوج گرفتن مقاومت فلسطین در دو سال اخیر، طراحی و به تولید رسید.