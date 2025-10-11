در گفتگوی ایلنا با رئیس سازمان گردشگری کربلا مطرح شد؛
ایرانیها رتبه نخست گردشگری زیارت عراق هستند/ گردشگران سلامت؛ عراق، ترکیه و هندوستان را جایگزین ایران کردهاند
سال گذشته حدود ۸ میلیون ایرانی با هدف زیارت عتبات عالیات به عراق رفتند و در مقابل ۳.۵ میلیون عراقی آن هم به گفته مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و گردشگری خارجی معاونت گردشگری به ایران آمدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ایران در تلاش برای ایجاد توازن در گردشگری ورودی و خروجی عراق است و تلاش دارد در همکاری با بخش گردشگری عراق توازن گردشگری را به ۱۰ میلیون گردشگر سالانه بین دو کشور برساند.
رییس سازمان گردشگری کربلا به خبرنگار ایلنا گفت که گردشگران ایرانی رتبه اول گردشگران ورودی به عراق بویژه در ایام اربعین را دارند و پس از ایرانی ها، گردشگران زیارتی عربستان، عمان، بحرین، کشورهای اروپایی و خلیج فارس قرار میگیرند.
او با اعلام این که کربلا فقط محدود به جاذبههای زیارتی نیست و فضاهای تفریحی و سیاحتی خوبی نیز در این شهر عراق برای گردشگران وجود دارد، تاکید کرد: مناطقی همچون «خان العطشان»، «خان نخیله» و «بندر بیضاء» و… تنها بخشی از نقاط تاریخی و تفریحی کربلا هستند که در صورت مشارکت فعالین گردشگری ایران میتوانند تبدیل به مقاصد گردشگری شود.
رئیس سازمان گردشگری کربلا به ایلنا گفت: در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بیشتر افرادی که از ایران به عراق سفر کردهاند در قالب تور به این شهر سفر کردند و پس از آن در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بر تعداد گردشگران انفرادی که از ایران به عراق سفر کردند، افزوده شده است.
این مقام گردشگری کربلا در پاسخ به این سوال که سهم ایران در گردشگران ورودی به عراق فقط برای شرکت در مراسم اربعین چه میزان است؟ تاکید کرد: بیش از ۲۰ میلیون گردشگر زیارتی سال گذشته فقط برای حضور در مراسم اربعین به کربلا سفر کردند که از این تعداد ۳.۵ میلیون ایرانی، ۱.۵ میلیون گردشگر از اروپا و مابقی از خود عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند.
او با اشاره به کمک دستگاهها و نهادهای ایرانی برای برگزاری مراسم اربعین در کربلا افزود: در طول ایام اربعین هماهنگیهای قبلی با استانهای عراق صورت میگیرد و آژانسهای گردشگری ایران و دولت ایران هم کمک زیادی میکنند و دارو و پزشک به کربلا ارسال و اعزام میشود. شهرداری تهران هم کمک زیادی به مردم عراق میدهد. البته حجم انبوهی زباله بر جای گذاشته میشود که خود مردم عراق با درک بالایی که از میزبانی از گردشگران زیارتی پیدا کردهاند زبالههای را جمع آوری و همه کارها را انجام میدهند.
رییس گردشگری کربلا با اعلام این که در طول دیگر سال نیز گردشگران زیادی از ایران به عراق سفر میکنند که متاسفانه خدمات طبی خوبی به آنها ارایه نمیشود. حمل و نقل و ترابری خوبی به آنها ارایه نمیشود و در مرزها نیزشان زائرین رعایت نمیشود و جای خواب و استراحت خوبی برای آنها وجود ندارد.
او تاکید کرد: مشکل دیگری که در تعاملات گردشگری ایران و عراق وجود دارد به موضوع سفرهای زیارتی عراقیها به ایران و همچنین دریافت خدمات گردشگری سلامت مربوط است.
رییس گردشگری کربلا گفت: عراقیها وقتی برای شهادت امام رضا (ع) راهی مشهد میشوند باید بلیت رفت را حدود ۱۰۰ دلار و بلیت برگشت را ۳۰۰ دلار خریداری کنند که خیلی گران است. به همین دلیل انتظار ما از دولت ایران این است که نسبت به ساماندهی بلیت پرواز به ایران و شهر مشهد اقدام کند.
او افزود: درایران خدمات سلامت به عراقیها بسیار گران عرضه میشود. فعالین این حوزه پول زیادی از گردشگران سلامت عراقی میگیرند. گردشگران سلامت عراق که مثلا برای یک عمل جراحی بیشتر به صورت انفرادی به شهرهای تهران و مشهد مراجعه میکنند هزینههای زیادی پرداخت میکنند. به همین دلیل باید در هماهنگی ایران و عراق شرکتی تاسیس شود که خدمات سلامت رسمی به گردشگران عراقی ارایه کند تا نرخ خدمات سلامت در ایران برای گردشگران عراقی کمتر شود.
این مقام مسئول در شهر کربلا افزود: هم اکنون شرکتهایی در هندوستان و ترکیه تاسیس شده است که با قیمت بسیار پایینتر از ایران، گردشگران سلامت عراق را پذیرش میکنند و خدمات خوبی با قیمت بسیار ارزانتر به آنها میدهند. بنابراین باید یک شرکت خاص در حوزه سلامت ایران و عراق تشکیل شود تا گردشگران عراقی بتوانند برای گرفتن خدمات سلامت مناسب به ایران سفر کنند. وگرنه به ترکیه و هند سفر خواهند کرد.