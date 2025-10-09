خبرگزاری کار ایران
با حکم سرپرست معاونت هنری؛

دبیر هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر منصوب شد

دبیر هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر منصوب شد
طی حکمی از سوی سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهرام کلهرنیا برای دومین دوره متوالی دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی احمدی، مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکمی بهرام کلهرنیا را به سمت دبیر هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

جشنواره هنرهای تجسمی فجر، با شکوه‌ترین رویداد هنری در عرصه هنرهای تجسمی ایران اسلامی است و ثمره‌ای بی‌بدیل از شایستگی‌ها و دستاوردهای پیشکسوتان، اساتید ارجمند و شور و شوق خلاقانه هنرمندان جوان این عرصه شمرده می‌شود.

به همین منظور با عنایت به تعهد، سوابق و تجارب ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان  دبیر هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، منصوب می‌شوید.

انتظار است با همکاری صنوف انجمن‌های تخصصی تجسمی، همدلی هنرمندان، پیشکسوتان و صاحب‌نظران و نیز با برنامه‌ریزی جامع و اصولی جنابعالی، شورای سیاست‌گذاری و دبیران محترم، جشنواره هجدهم با کیفیت بهتر و متناسب با انتظار مردم به ویژه جامعه هنری، برگزار شود.

بهرام کلهرنیا دارای مدرک کارشناسی طراحی و پیکر تراشی و کارشناسی ارشد گرافیک و تصویر سازی است که در کارنامه ی هنری اش عضویت در هیئت مدیره‌های دوره‌های مختلف انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، عضویت در شورای عالی خانه هنرمندان ایران، مشاوره و همکاری با سازمان یونیسف و یونسکو، حضور در هیات داوران جشنواره های مختلف ملی و عضویت در شورای سیاست‌گذاری بینال‌های ملی و بین‌المللی و جشنواره‌های متعدد مانند بینال بین‌المللی طراحی گرافیک تهران، جشنواره‌های تجسمی فجر، جشنواره‌های شمسه وجشنواره‌ های ملی هنرهای تجسمی جوانان به چشم می‌خورد.

