محمدرضا لطفی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
تولید فیلمهای مستقل دیگر توجیه اقتصادی ندارد
افزایش سرسامآور هزینههای تولید سینمای مستقل را خفه کرد
محمدرضا لطفی در گفتوگویی درباره چرایی توقف تولید آثار کمهزینه و مستقل توضیح داد و نقش تورم اقتصادی را از همه عوامل پررنگتر دانست.
محمدرضا لطفی، کارگردان و منتقد سینما در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه تلویزیون سالهاست که دست به تولید پروژه هاى پر خرج موسوم به «الف ویژه» میزند، تأکید کرد: سیاستهای صداوسیما در حال حاضر ربطى به توقف تولیدات فیلم هاى مستقل ندارد، بلکه این تورم افسارگسیخته و دستمزدهای نجومی بازیگران است که عملاً امکان ساخت فیلمهای مستقل و فرهنگی را از بین برده است.
این کارگردان با اشاره به اینکه پروژههای موسوم به «الف ویژه» یا همان بیگپروداکشنها سالهاست در تلویزیون ساخته میشوند، گفت: البته این روند ارتباط مستقیمی با توقف سینمای مستقل ندارد.
به گفته او، از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد چنین آثاری در تلویزیون وجود داشت و حتی تعدادشان هم بیشتر از امروز بود. بنابراین نمیتوان گفت افزایش این پروژهها مانع ساخت فیلمهای مستقل است.
لطفی دلیل اصلی توقف سینمای مستقل را افزایش سرسامآور هزینههای تولید دانست و اظهار کرد: امروز ساخت یک فیلم سینمایی ساده، بدون خرج اضافه، دستکم بین پانزده تا بیست میلیارد تومان هزینه دارد. برای بازگشت این سرمایه باید سه برابر فروش داشت، یعنی حدود پنجاه تا شصت میلیارد تومان. چنین فروشی برای اغلب فیلمها ممکن نیست و همین باعث میشود تهیهکنندگان دیگر حاضر به ریسک نباشند.
وی مهمترین عامل افزایش هزینهها را رشد نامتعارف دستمزد بازیگران عنوان کرد و افزود: پلتفرمها و برخی پروژههای ارگانی با بودجههای بادآورده باعث شدند تعرفههای تازهای در بازار شکل بگیرد و عملاً دستمزد بازیگران بدون هیچ توجیهى چند برابر شود.
او همچنین با تأکید بر اینکه تورم عمومی اقتصاد نیز بر همهی بخشها اثر گذاشته است، گفت: از خوراک گروه تولید و رفتوآمد گرفته تا اجاره دوربین و لوکیشن، همهچیز همگام با تورم بالا رفته است.
این کارگردان با یادآوری وضعیت چند سال پیش گفت: تا حوالی سالهای ۹۸ و ۹۹ میشد با یک میلیارد تومان فیلم ساخت. بازگشت سرمایه هم راحتتر بود و با فروش یکونیم تا سه میلیاردی هزینهها جبران میشد. همین موضوع به تهیهکنندگانی که نگاهی فرهنگیتر داشتند انگیزه میداد فیلم مستقل بسازند. اما امروز با رقمهای نجومی فعلی دیگر هیچ توجیه اقتصادی برای این کار وجود ندارد.
لطفی در جمعبندی صحبتهایش خاطرنشان کرد: مشکل سینمای مستقل بیش از آنکه ناشی از سیاستهای تلویزیون باشد، ریشه در بحران اقتصادی و ساختار بودجهای سینما دارد. امروز هزینههای نجومی تولید و نبود امکان بازگشت سرمایه عملاً سینمای مستقل ایران را فلج کرده است.