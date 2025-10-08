رونمایی از کتاب «نمایشگان»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران کتاب «نمایشگان؛ مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی نمایشنامه‌پژوهی ایران» روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در خانه هنرمندان ایران، سالن استاد جلیل شهناز رونمایی می‌شود.

این اثر حاصل نخستین کنفرانس ملی نمایشنامه‌پژوهی ایران است که به همت کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان تئاتر ایران و مؤسسه فرهنگی هنری سپندار جاودان خرد برگزار شد. کتاب یادشده به کوشش محمد نجاری گردآوری، ویراسته و توسط نشر آواهیا منتشر شده است.

در این مجموعه، ۴۳ مقاله علمی با رویکردی بین‌رشته‌ای به بررسی و تحلیل ادبیات نمایشی ایران از آغاز تا دوران معاصر پرداخته‌اند. گفتنی است که مقالات این کنفرانس، که با دبیری علمی پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی و با همکاری بیش از ده نهاد علمی برگزار شد، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نیز نمایه شده‌اند.

در مراسم رونمایی این اثر، چهره‌های برجسته‌ای چون فرهاد ناظرزاده کرمانی، مصطفی مختاباد، ایرج راد، محمدبهرامی، مجید قناد، اردشیر صالح‌پور، محمد عارف، شهرام گیل‌آبادی، آرام محضری و محمد نجاری به سخنرانی و معرفی این مجموعه خواهند پرداخت.

کتاب «نمایشگان» به یاد و افتخار دو استاد فقید، حسن ذوالفقاری و امیرحسن ندایی تقدیم شده است.

نخستین کنفرانس ملی نمایشنامه‌پژوهی ایران با همکاری نهادهایی چون انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، خانه تئاتر، تماشاخانه ظفر، انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران، انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران، و اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده است.

حضور در آیین رونمایی برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

