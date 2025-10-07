به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، در حاشیه یازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو، نشست ویژه‌ای با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نشر ایران برگزار شد.

در این نشست، شیوا وکیل‌نسلیان، ضمن معرفی ظرفیت و توانمندی‌های صنعت نشر ایران اعم از آمار کمی و کیفی کتاب‌ها، تعداد ناشران و کتابفروشان و تیراژ کتاب و همینطور معرفی خانه کتاب و ادبیات ایران و برنامه‌های آن، دو کشور و ملت را دارای ظرفیت‌های بالقوه زیادی دانست که می‌تواند در قالب برنامه‌ها، جشنواره‌های فرهنگی و نمایشگاه‌های کتاب بروز و ظهور پیدا کند.

وی سپس به معرفی نمایشگاه کتاب تهران و میزان مشارکت ناشران، مردم و بازدیدکنندگان اشاره کرد و گفت: از کشور و ناشران و اهالی قلم و فرهنگ آذربایجان دعوت می‌کنیم که حتما در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور جدی‌تری داشته باشند.

در بخش دیگری از نشست، نازیلا جوادپور، مدیر آژانس ادبی سلجوق با اشاره به مذاکرات انجام‌شده درباره خرید و فروش کپی‌رایت، ابراز امیدواری کرد که این تعاملات به نتایج سودمند و پایدار برای دو کشور منجر شود.

همچنین شیوا مقانلو، نویسنده، مترجم و دبیر بخش ادبیات خارجی نشر نیماژ، ضمن معرفی ظرفیت‌های این نشر برای ترجمه متقابل آثار ادبی، از آمادگی کامل نیماژ برای همکاری خبر داد. او در این نشست از کتاب تازه‌تألیف خود با عنوان «تابان، مرز آسمان» رونمایی کرد؛ اثری که داستان آن در تبریز، جلفا و مشگین‌شهر روایت می‌شود و با استقبال مخاطبان ایرانی روبه‌رو شده است. مقانلو ابراز امیدواری کرد که این کتاب به زبان آذربایجانی نیز ترجمه شود.

در ادامه ساجده اثنی‌عشری از انتشارات شمع و مه، ضمن معرفی این نشر و اعلام آمادگی برای ترجمه آثار ایرانی به زبان آذربایجانی، از کتاب تازه این نشر با عنوان «پرشیا» رونمایی کرد. این کتاب شامل مجموعه‌ای از تصاویر مکان‌های تاریخی و زندگی معاصر ایران به کوشش و عکاسی پاتریک رینگن‌بِرگ؛ ایران‌شناس سوئیسی است. اثنی‌عشری نیز ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های نشر میان ایران و جمهوری آذربایجان بیش از پیش گسترش یابد.

یازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو که از روز چهارشنبه (دهم مهر ۱۴۰۴) با شعار «تکنو-انسان: افسانه دیروز، رویداد امروز» آغاز به کار کرده، تا پانزدهم مهر به کار خود ادامه خواهد داد.

