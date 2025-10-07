«فیلمکاو» با فیلسوف اضطراب به کیوسکها رسید
شماره جدید ماهنامه «فیلمکاو» با عنوان فیلسوف اضطراب ویژه ماه مهر منتشر شد.
به گزارش ایلنا، بیستوچهارمین شمارهٔ ماهنامهٔ تخصصی «فیلمکاو» (مهر ۱۴۰۴) با پروندهای مفصل و تحلیلی دربارهٔ سینمای میشائیل هانکه، فیلمساز اندیشهورز و جنجالی سینمای معاصر اروپا، منتشر شد.
شمارهٔ مهرماه مجلهٔ فیلمکاو در ادامهٔ سنت پروندههای پژوهشی بر فیلمسازان مولف، اینبار سراغ یکی از چالشبرانگیزترین چهرههای سینمای اروپا رفته است: میشائیل هانکه؛ کارگردانی که در فیلمهایی نظیر قارهٔ هفتم، ویدئوی بنی، معلم پیانو، پنهان، روبان سفید، کُد مجهول، روبان سفید و عشق و… تماشاگر را به مواجههای بیامان با اضطراب، وجدان و حقیقت واداشته است.
در این پرونده، بیش از بیست مقاله از منتقدان و پژوهشگران ایرانی و خارجی در قالب تحلیل، گفتوگو، ترجمه و تفسیر گرد آمده است.
همچنین این شماره با عنوان نمادین «فیلسوف اضطراب»، کوشیده است از خلال بیش از بیست نوشتار تحلیلی و ترجمه، تصویری تازه از جهان فکری و زیباییشناسی آثار هانکه ارائه دهد؛ جهانی که مرز میان اخلاق، خشونت و نگاه سرد به انسان مدرن را به لرزه درمیآورد.
همچنین در این شماره بخش «نوآربازها؛ بررسی سینمای نوآر» تعدادی یادداشت و نقد تالیفی و ترجمهای نیز منتشر شده است. این بخش پس از حدود ۲ سال و نیم به مجله بازگشته است.
«فیلمکاو» با مدیر مسئولی مهدی تیموری و به شیوه شورای سردبیری اداره میشود.
طرح جلد این شماره را سپهر امیدوار طراحی و اجرا کرده است.