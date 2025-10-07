خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حسن پورشیرازی بازیگر سریال حامد عنقا شد

حسن پورشیرازی بازیگر سریال حامد عنقا شد
کد خبر : 1696738
لینک کوتاه کپی شد.

حسن پورشیرازی در سریال «بدنام» جلوی دوربین رفت.

به گزارش ایلنا، حسن پورشیرازی در تازه‌ترین نقش‌آفرینی خود، پس از موفقیت فیلم «پیر پسر» در نقشی متفاوت و ملتهب، عشقی ممنوع را در سریال خانگی «بدنام» به تصویر می‌کشد.

این سریال که پیش از این با نام «جان شیفته یلدا» مطرح شده بود در روزهای پایانی تولید است و امیر آقایی، بازیگر سیمرغ گرفته سینمای ایران را هم در فهرست بازیگران خود دارد.

«بدنام» کاری از حامد عنقا که پیش از این در سریال پرحاشیه و پربیننده «تنهایی لیلا» با پورشیرازی همکاری کرده  به کارگردانی احسان سجادی حسینی  است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ