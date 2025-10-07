حسن پورشیرازی بازیگر سریال حامد عنقا شد

به گزارش ایلنا، حسن پورشیرازی در تازه‌ترین نقش‌آفرینی خود، پس از موفقیت فیلم «پیر پسر» در نقشی متفاوت و ملتهب، عشقی ممنوع را در سریال خانگی «بدنام» به تصویر می‌کشد.

این سریال که پیش از این با نام «جان شیفته یلدا» مطرح شده بود در روزهای پایانی تولید است و امیر آقایی، بازیگر سیمرغ گرفته سینمای ایران را هم در فهرست بازیگران خود دارد.

«بدنام» کاری از حامد عنقا که پیش از این در سریال پرحاشیه و پربیننده «تنهایی لیلا» با پورشیرازی همکاری کرده به کارگردانی احسان سجادی حسینی است.

انتهای پیام/