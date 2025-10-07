حسن پورشیرازی بازیگر سریال حامد عنقا شد
حسن پورشیرازی در سریال «بدنام» جلوی دوربین رفت.
به گزارش ایلنا، حسن پورشیرازی در تازهترین نقشآفرینی خود، پس از موفقیت فیلم «پیر پسر» در نقشی متفاوت و ملتهب، عشقی ممنوع را در سریال خانگی «بدنام» به تصویر میکشد.
این سریال که پیش از این با نام «جان شیفته یلدا» مطرح شده بود در روزهای پایانی تولید است و امیر آقایی، بازیگر سیمرغ گرفته سینمای ایران را هم در فهرست بازیگران خود دارد.
«بدنام» کاری از حامد عنقا که پیش از این در سریال پرحاشیه و پربیننده «تنهایی لیلا» با پورشیرازی همکاری کرده به کارگردانی احسان سجادی حسینی است.