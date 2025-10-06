خبرگزاری کار ایران
مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر» در باغ کتاب اکران می‌شود
مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر» روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ در باغ کتاب تهران سالن شماره ۷ روی پرده می‌رود.

به گزارش ایلنا، مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا محمدی به همت خانه ای‌بی، تنها نهاد غیردولتی و رسمی حمایت از بیماران پروانه‌ای (EB) در کشور، روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ در باغ کتاب تهران سالن شماره ۷ روی پرده می‌رود.

این مستند روایتگر روزهای سخت بیماران پروانه‌ای و خانواده‌هایشان در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران است؛ روزهایی که کمبود شدید دارو و پانسمان حیاتی شرایط بیماران را به شدت دشوارتر کرد. با وجود این بحران، خانه ای‌بی با تلاش شبانه‌روزی توانست روند خدمت‌رسانی و حمایت‌های درمانی و معیشتی را ادامه دهد.

بیماران پروانه‌ای به دلیل ابتلا به یک بیماری ژنتیکی نادر با پوستی بسیار شکننده متولد می‌شوند و کوچک‌ترین تماس می‌تواند باعث ایجاد زخم‌ها و تاول‌های دردناک شود. همین امر نیاز آنان به دارو، پانسمان‌های خاص و مراقبت‌های ویژه را دوچندان می‌کند. خانه ای‌بی در سال‌های گذشته علاوه بر تأمین این نیازهای حیاتی، حمایت‌های معیشتی، درمانی و فرهنگی نیز به خانواده‌ها ارائه کرده است.

خانه ای‌بی طی سال‌های فعالیت خود، خدمات گسترده‌ای از جمله تأمین پانسمان‌ها و داروهای کمیاب، پوشش هزینه‌های درمانی، حمایت‌های معیشتی، پیگیری مسائل آموزشی و فرهنگی و همچنین ایجاد بسترهای آگاهی‌رسانی در سطح جامعه را بر عهده داشته است. هدف اصلی این نهاد، آن است که بیماران پروانه‌ای و خانواده‌هایشان در مسیر دشوار زندگی تنها نمانند و با امید و آرامش بیشتری به آینده نگاه کنند.

«چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر» ضمن ثبت لحظاتی از رنج و ایستادگی بیماران و خانواده‌ها، نمادی از مقاومت، همبستگی مردمی و استمرار خدمت‌رسانی در سخت‌ترین شرایط است.

مراسم اکران این مستند روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ در باغ کتاب تهران سالن شماره ۷ برگزار خواهد شد و ورود برای عموم آزاد است.

