«درد مردم»؛ سروده جدید افشین علاء

افشین علاء سروده جدید خود را با موضوع انتقادی و با عنوان «درد مردم» در صفحه تلگرام خود منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، سروده جدید افشین علاء شاعر و نویسنده به شرح زیر است:

بر مناصب، سوارتان کردیم

شهره‌ی روزگارتان کردیم

فاقد اعتبار چون بودید

واجد اعتبارتان کردیم

اختیاری نداشتید اما

صاحب اختیارتان کردیم

ما بر امواج نام و شهرت خویش

غرق در اشتهارتان کردیم

همه بودید در وطن، گمنام

خودمان نامدارتان کردیم

در بزنگاه‌های خوف و خطر

همت خویش یارتان کردیم

ملت از ما نجیب‌تر دیدید؟

جز صبوری چه‌کارتان کردیم؟

هرچه از ما اگر طلب کردید

با سخاوت نثارتان کردیم

ما به دست خود این مواهب را

بذل ایل و تبارتان کردیم

سر خود را به زیر افکندیم

سرشناس دیارتان کردیم

پشت درهای بسته‌تان ماندیم

باز هم ماندگارتان کردیم

در سمینارهای بی تأثیر

مست شام و ناهارتان کردیم

پایه‌تان سخت در تزلزل بود

چون درخت، استوارتان کردیم

درد ما را ولی نفهمیدید

به خدا واگذارتان کردیم

