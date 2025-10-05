رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با مدیر کل صدا و سیمای استان قم دیدار کرد

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (مرکز نور) در ابتدای این جلسه به معرفی این مرکز علمی و فناورانه پرداخت و با اشاره به همایش ملی علوم اسلامی انسانی دیجیتال، اظهارکرد: ان شاءالله نخستین همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال را ۱۷ مهرماه به همت مرکز و با همکاری ده‌ها دانشگاه و مؤسسه علمی کشور برگزار خواهیم کرد.

آغاز علوم انسانی دیجیتال در غرب

استاد حوزه و دانشگاه گفت: فعالیت‌های علوم انسانی دیجیتال از دهه ۱۹۹۰ میلادی در غرب آغاز شد. در ابتدا پژوهشگرانی چون ژوزفین مایلز در ادبیات و روبرتو بوسا در الهیات کاتولیک، با استفاده از رایانه و کارت‌های پانچ کارهای بزرگی انجام دادند.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: به‌تدریج دانشگاه‌های معتبری همچون هاروارد و آکسفورد پروژه‌های مهمی در زمینه بازسازی دیجیتال متون تاریخی و تحلیل داده‌های فرهنگی اجرا کردند و انجمن‌ها و اتحادیه‌هایی مانند «ADHO» مرجعیت این حوزه را برعهده گرفتند.

وضعیت ایران در این عرصه

رئیس مرکز نور ادامه داد: ایران تاکنون عضویت فعالی در انجمن‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی نداشته است. با این حال مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور گام‌های ارزشمندی در تولید بانک‌های اطلاعاتی و نرم‌افزارهای اسلامی برداشته است.

وی افزود: مشکل اساسی این است که این فعالیت‌ها کمتر مستندسازی و در منظر عموم قرار گرفته شده است.

تأسیس پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی بیان کرد: ضرورت تحول در علوم اسلامی و انسانی مشابه تحولات طب و نجوم در مواجهه با فناوری‌های نوین است. اگر این حوزه از فناوری فاصله بگیرد، دچار انزوا خواهد شد.

وی افزود: بر همین اساس، مرکز نور در سال ۱۴۰۳ با مجوز شورای عالی حوزه‌های علمیه، پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال را راه‌اندازی کرد تا متخصصانی تربیت شوند که هم با معارف اسلامی و هم با فناوری‌های نوین آشنا باشند.

اهداف و انگیزه برگزاری همایش

رئیس مرکز نور اظهارکرد: در غرب بیش از پنجاه سال است که علوم انسانی دیجیتال دنبال می‌شود و در دهه اخیر نیز علوم اسلامی دیجیتال جدی گرفته شده است. اگر ما به‌موقع اقدام نکنیم، مصرف‌کننده محصولات علمی دیگران خواهیم بود.

وی افزود: این همایش با هدف ایجاد جریان ملی و اسلامی در این حوزه و هم‌افزایی مراکز علمی کشور برگزار می‌شود تا ایران بتواند جایگاه شایسته‌ای در این عرصه به دست آورد و رسانه ملی و خبرگزاریها می توانند نقش بسزایی در این میان ایفا کنند.

زمان و محورهای همایش

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی ادامه داد: نخستین همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال در روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت 8 صبح در سالن همایش های دانشگاه معارف در بلوار جمهوری اسلامی برگزار می‌شود.

نمایشگاه جانبی و دستاوردها

وی افزود: در کنار نشست‌های علمی، نمایشگاهی نیز برگزار خواهد شد تا مراکز و پژوهشگران دستاوردهای خود را ارائه دهند. مرکز نور نیز همواره در خط مقدم پژوهش‌های فناورانه اسلامی بوده و انتظار می‌رود این همایش، جایگاه ایران را در عرصه علوم دیجیتال تقویت کند.

در ادامه این نشست، دکتر احمد پهلوانیان، مدیرکل صدا و سیمای استان قم ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، به اهمیت رسانه در انتقال مفاهیم و ارزش‌های اسلامی اشاره کرد و گفت: صدا و سیمای استان قم آمادگی دارد تا در تولید و پخش برنامه‌های مشترک با محوریت معارف اسلامی و فرهنگی همکاری لازم را داشته باشد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قم با اشاره به جایگاه شهر مقدس قم به عنوان جهان شهر تمدن ساز اسلامی تصریح کرد: قم از کانون‌های اصلی خردورزی برای مردم جهان است و از این رو اولویت صدا و سیمای مرکز قم، تنظیم سند اقدام و تفاهم نامه با مراکز علمی و حوزوی و افزایش تولیدات و برنامه سازی برای پاسخ به نیاز‌های روز جامعه و نسل جوان است.

در ادامه، طرفین به بحث و تبادل نظر در مورد طرح‌ها و برنامه‌های مشترک در زمینه تولید محتوای رسانه‌ای با موضوعات دینی و فرهنگی پرداختند. این همکاری می‌تواند به ارتقاء سطح آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه کمک شایانی کند.

گفتنی است، دکتر احمد پهلوانیان، دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ‌التحصیل رشته ارتباطات گرایش تهیه‌کنندگی و دکتری فلسفه اسلامی است.

