در آستانه برگزاری نخستین همایش ملی علوم اسلامی انسانی دیجیتال؛
رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با مدیر کل صدا و سیمای استان قم دیدار کرد
در آستانه برگزاری نخستین همایش ملی علوم اسلامی انسانی دیجیتال در قم، حجت الاسلام والمسلمین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور) با دکتر احمد پهلوانیان، مدیرکل صدا و سیمای استان قم دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (مرکز نور) در ابتدای این جلسه به معرفی این مرکز علمی و فناورانه پرداخت و با اشاره به همایش ملی علوم اسلامی انسانی دیجیتال، اظهارکرد: ان شاءالله نخستین همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال را ۱۷ مهرماه به همت مرکز و با همکاری دهها دانشگاه و مؤسسه علمی کشور برگزار خواهیم کرد.
آغاز علوم انسانی دیجیتال در غرب
استاد حوزه و دانشگاه گفت: فعالیتهای علوم انسانی دیجیتال از دهه ۱۹۹۰ میلادی در غرب آغاز شد. در ابتدا پژوهشگرانی چون ژوزفین مایلز در ادبیات و روبرتو بوسا در الهیات کاتولیک، با استفاده از رایانه و کارتهای پانچ کارهای بزرگی انجام دادند.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: بهتدریج دانشگاههای معتبری همچون هاروارد و آکسفورد پروژههای مهمی در زمینه بازسازی دیجیتال متون تاریخی و تحلیل دادههای فرهنگی اجرا کردند و انجمنها و اتحادیههایی مانند «ADHO» مرجعیت این حوزه را برعهده گرفتند.
وضعیت ایران در این عرصه
رئیس مرکز نور ادامه داد: ایران تاکنون عضویت فعالی در انجمنها و اتحادیههای بینالمللی نداشته است. با این حال مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور گامهای ارزشمندی در تولید بانکهای اطلاعاتی و نرمافزارهای اسلامی برداشته است.
وی افزود: مشکل اساسی این است که این فعالیتها کمتر مستندسازی و در منظر عموم قرار گرفته شده است.
تأسیس پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی بیان کرد: ضرورت تحول در علوم اسلامی و انسانی مشابه تحولات طب و نجوم در مواجهه با فناوریهای نوین است. اگر این حوزه از فناوری فاصله بگیرد، دچار انزوا خواهد شد.
وی افزود: بر همین اساس، مرکز نور در سال ۱۴۰۳ با مجوز شورای عالی حوزههای علمیه، پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال را راهاندازی کرد تا متخصصانی تربیت شوند که هم با معارف اسلامی و هم با فناوریهای نوین آشنا باشند.
اهداف و انگیزه برگزاری همایش
رئیس مرکز نور اظهارکرد: در غرب بیش از پنجاه سال است که علوم انسانی دیجیتال دنبال میشود و در دهه اخیر نیز علوم اسلامی دیجیتال جدی گرفته شده است. اگر ما بهموقع اقدام نکنیم، مصرفکننده محصولات علمی دیگران خواهیم بود.
وی افزود: این همایش با هدف ایجاد جریان ملی و اسلامی در این حوزه و همافزایی مراکز علمی کشور برگزار میشود تا ایران بتواند جایگاه شایستهای در این عرصه به دست آورد و رسانه ملی و خبرگزاریها می توانند نقش بسزایی در این میان ایفا کنند.
زمان و محورهای همایش
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی ادامه داد: نخستین همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال در روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت 8 صبح در سالن همایش های دانشگاه معارف در بلوار جمهوری اسلامی برگزار میشود.
نمایشگاه جانبی و دستاوردها
وی افزود: در کنار نشستهای علمی، نمایشگاهی نیز برگزار خواهد شد تا مراکز و پژوهشگران دستاوردهای خود را ارائه دهند. مرکز نور نیز همواره در خط مقدم پژوهشهای فناورانه اسلامی بوده و انتظار میرود این همایش، جایگاه ایران را در عرصه علوم دیجیتال تقویت کند.
در ادامه این نشست، دکتر احمد پهلوانیان، مدیرکل صدا و سیمای استان قم ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، به اهمیت رسانه در انتقال مفاهیم و ارزشهای اسلامی اشاره کرد و گفت: صدا و سیمای استان قم آمادگی دارد تا در تولید و پخش برنامههای مشترک با محوریت معارف اسلامی و فرهنگی همکاری لازم را داشته باشد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز قم با اشاره به جایگاه شهر مقدس قم به عنوان جهان شهر تمدن ساز اسلامی تصریح کرد: قم از کانونهای اصلی خردورزی برای مردم جهان است و از این رو اولویت صدا و سیمای مرکز قم، تنظیم سند اقدام و تفاهم نامه با مراکز علمی و حوزوی و افزایش تولیدات و برنامه سازی برای پاسخ به نیازهای روز جامعه و نسل جوان است.
در ادامه، طرفین به بحث و تبادل نظر در مورد طرحها و برنامههای مشترک در زمینه تولید محتوای رسانهای با موضوعات دینی و فرهنگی پرداختند. این همکاری میتواند به ارتقاء سطح آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه کمک شایانی کند.
گفتنی است، دکتر احمد پهلوانیان، دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغالتحصیل رشته ارتباطات گرایش تهیهکنندگی و دکتری فلسفه اسلامی است.