خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایشگاه گروهی «یومّا» در برج آزادی

نمایشگاه گروهی «یومّا» در برج آزادی
کد خبر : 1696081
لینک کوتاه کپی شد.

نمایشگاه گروهی «یوما»، ۱۸ مهرماه در مجموعه آزادی افتتاح می‌شود و تا ۲۵ مهرماه برقرار خواهد بود.

به گزارش ایلنا، نمایشگاه گروهی «یومّا» در برج آزادی «پیشکش به وجود مقدّس مادران وطن»   با محوریت نقاشی‌خط و طراحی‌خط به سرپرستی روح‌الله دلخانی برگزار می‌شود.

این نمایشگاه ۱۸ مهرماه ساعت ۱۶ در کافه گالری مجموعه آزادی افتتاح و تا ۲۵ مهر به جز شنبه دایر است.

این رویداد هنری، به کوشش مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی و با همکاری مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، فرصتی است برای نمایش آثار نوآورانه و بینارشته‌ای هنرمندان مرکز آموزش بنیاد رودکی. 

آثار هنرمندان:  مجید ابراهیم‌زاده‌نوابی، الهام آقاجان، غزاله اسفندیاری، شیرین بهارلویی، باران بهمن، مریم پاد، مهدی پورکیوان، شادی جبلی، فرناز حیدر نیا، لیلا حبیب‌الله، شکوفه خسروانی، نوشین خاکپور، مریم خوشبخت، پونه دیزجیان، ایلیا دلخانی، نگین راستکردار، زینت رستگارمقدم، نیلوفر رنگ‌آویز، پانیز زیادلو، پارمیس زودبز، سوگل سعیدی، فاطمه مزرعه سفیدی، میترا صانعی، سید محمد صادقی، سیده آتنا صادقی، پریا علی‌محمدی، مرضیه غلامی، آزاده فریدونی، نگار قنبرزاده، حسنا کریمی‌زاده، سپیده کریمی، شیرین محمودی سهی، زهرا میرائی، شقایق میری، لیلا نادرمنش، یگانه نجاتی، سیما ناعمی و ماندانا هوشمندیان.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی