نمایشگاه گروهی «یومّا» در برج آزادی
نمایشگاه گروهی «یوما»، ۱۸ مهرماه در مجموعه آزادی افتتاح میشود و تا ۲۵ مهرماه برقرار خواهد بود.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه گروهی «یومّا» در برج آزادی «پیشکش به وجود مقدّس مادران وطن» با محوریت نقاشیخط و طراحیخط به سرپرستی روحالله دلخانی برگزار میشود.
این نمایشگاه ۱۸ مهرماه ساعت ۱۶ در کافه گالری مجموعه آزادی افتتاح و تا ۲۵ مهر به جز شنبه دایر است.
این رویداد هنری، به کوشش مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی و با همکاری مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، فرصتی است برای نمایش آثار نوآورانه و بینارشتهای هنرمندان مرکز آموزش بنیاد رودکی.
آثار هنرمندان: مجید ابراهیمزادهنوابی، الهام آقاجان، غزاله اسفندیاری، شیرین بهارلویی، باران بهمن، مریم پاد، مهدی پورکیوان، شادی جبلی، فرناز حیدر نیا، لیلا حبیبالله، شکوفه خسروانی، نوشین خاکپور، مریم خوشبخت، پونه دیزجیان، ایلیا دلخانی، نگین راستکردار، زینت رستگارمقدم، نیلوفر رنگآویز، پانیز زیادلو، پارمیس زودبز، سوگل سعیدی، فاطمه مزرعه سفیدی، میترا صانعی، سید محمد صادقی، سیده آتنا صادقی، پریا علیمحمدی، مرضیه غلامی، آزاده فریدونی، نگار قنبرزاده، حسنا کریمیزاده، سپیده کریمی، شیرین محمودی سهی، زهرا میرائی، شقایق میری، لیلا نادرمنش، یگانه نجاتی، سیما ناعمی و ماندانا هوشمندیان.