نمایش و نقد «خانواده فیبلمن» در فرهنگسرای ارسباران

فیلم سینمایی «خانواده فیبلمن» به کارگردانی استیون اسپیلبرگ یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ در فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «خانواده فیبلمن» ساخته استیون اسپیلبرگ، محصول ۲۰۲۲ آمریکا، در ژانر درام، درام تاریخی و نیمه اتوبیوگرافی یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در آریزونای پس از جنگ جهانی دوم، سامی فیبلمن جوان در دوران نوجوانی آرزو دارد که فیلمساز شود، اما به زودی یک راز خانوادگی ویرانگر را کشف می‌کند و بررسی می‌کند که چگونه قدرت فیلم‌ها می‌تواند به او در دیدن حقیقت کمک کند.

فیلم خانواده فیبلمن پس از حضور در جشنواره‌های بین‌المللی موفق شد شد برنده ۳۲ جایزه جهانی از جمله: بهترین فیلم جشنواره تورنتو، ۲ جایزه گلدن گلوب و… و نامزد ۲۹۷ جایزه جهانی از جمله: نامزد ۷ جایزه اسکار، ۱ جایزه گرمی، ۱ جایزه بفتا، ۵ جایزه گلدن گلوب، ۲ جایزه از جشنواره لندن و… شود.

علاقمندان برای حضور در ششصد و شصت و هفتمین نشست باشگاه فیلم تهران می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شماره‌های ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند.

