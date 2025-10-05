همکاری فراجا و میراثفرهنگی باید به ائتلاف راهبردی ارتقا یابد
امنیت فرهنگی زیربنای امنیت ملی است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: امنیت فرهنگی، زیربنای امنیت ملی و ضامن پایداری هویت تمدنی ایران اسلامی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری در پیامی به مناسبت سیزدهم مهرماه، روز نیروی انتظامی، اظهار کرد: سیزدهم مهرماه، یادآور عهدی میان ایمان، دانش و مسئولیت است؛ عهدی که انسان مؤمن و آگاه را پاسدار کرامت و حافظ آرامش جامعه میکند.
وزیر میراثفرهنگی، آرامش امروز ایران را حاصل پیوند منافع ملی و عقلانیت دانست و افزود: این همزیستی میان امنیت و فرهنگ، ضامن پایداری هویت ملی و تمدنی ایران اسلامی است.
صالحیامیری با اشاره به نقش خطیر یگان حفاظت میراثفرهنگی در صیانت از حافظه تاریخی ملت ایران گفت: یگان حفاظت در خط مقدم جبههای قرار دارد که کمتر دیده میشود، اما سنگر بان دفاع از فرهنگ ایران است.
وی همچنین با اشاره به «جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران» افزود: دفاع از ایران تنها در سنگر نظامی نیست، بلکه در سنگر انسانی و اخلاقی نیز تداوم دارد. حافظان میراث در میدان عمل پاسدار حافظه جمعی و میراث تمدنی ملت بودند. خون شهدای انتظامی شریان عزت و انسجام ملی شد.
صالحیامیری با تأکید بر ضرورت ارتقای همکاریهای نهادی اظهار داشت: همکاری میان وزارت میراثفرهنگی و فراجا باید به سطح یک ائتلاف حفاظت فرهنگی و امنیتی ارتقا یابد؛ الگویی که نشان دهد «امنیت فرهنگی» زیربنای امنیت ملی است.
صالحیامیری در پایان اظهار داشت: از درگاه پروردگار، عزت، سلامت و توفیق روزافزون برای تمامی حافظان امنیت، فرهنگ و هویت این سرزمین مسئلت دارم.