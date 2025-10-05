به گزارش ایلنا، آیین پایانی دومین دوره‌ جشنواره‌ی مهر، ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴، در تالار هتل پالاس شهر دبی امارات متحده عربی، برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این رویدادِ مستقل، در بخش‌های تئاتر، موسیقی، عکس و فیلم کوتاه، از چهارم تا دوازدهم مهر، به دبیری هیلا صدیقی، به رقابت پرداختند.

در بخش موسیقی اقوام و نواحیِ دومین دوره‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی مهر، که به دبیری محمدمهدی گورنگی برگزار شد، در شاخه‌ی گروه‌نوازی، از میان بیش از ۳۶۰ اثر از ده‌ها گروه موسیقی، ۸۹ گروه به مرحله‌ی داوری رسیده و طی دو مرحله، ۴ گروه، به عنوان گروه‌های برگزیده به مرحله‌ی نهایی رسیدند. بخش موسیقی جشنواره همچنین در رشته‌های خوانندگی، نوازندگی و آهنگسازی، برگزیدگان خود را معرفی کرد.

نتایج نهایی بخش موسیقی اقوام و نواحیِ دومین دوره‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی مهر، توسط دبیرخانه‌ی این بخش، به شرح زیر اعلام شده است:

بخش گروه‌نوازی

رتبه اول: گروه موسیقی «ژیندار» از ایران، سنندج، برنده‌ی تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی

رتبه دوم: گروه موسیقی «تورک‌سوی» از جمهوری آذربایجان، باکو، برنده‌ی دیپلم افتخار و جایزه نقدی

رتبه سوم: گروه موسیقی «تریو ما و بهار» از ایران، تهران، برنده‌ی لوح تقدیر و جایزه نقدی

گروه موسیقی «گریز» از ایران، تهران، برنده‌ی دیپلم افتخار ویژه‌ی هیئت داوران

بخش نوازندگی

رتبه اول: وصال صالحیان و سینا شبانپور، (نوازندگان سنتور) از گروه باران، برنده‌ی تندیس جشنواره و دیپلم افتخار

رتبه دوم: سلمان اوجانی (نوازنده تار)، از گروه رضوی، برنده‌ی دیپلم افتخار

رتبه سوم: علی درافشان (نوازنده دوتار)، از گروه ابوالوفا بوژگانی و سهراب بحیرایی (نوازنده کمانچه) از گروه طُرفه، برنده‌ی لوح تقدیر جشنواره

بخش خوانندگی

رتبه اول: مفتون صفرلی از گروه «تورک‌سوی»، برنده‌ی تندیس جشنواره و دیپلم افتخار

رتبه دوم: رضا صالحی از گروه «شاراز» و

رابر کردستانی از «گروه آرنگ»، برنده‌ی دیپلم افتخار

رتبه سوم:

امید رحمانی از گروه ابوالوفا بوژگانی و دریا کاکایی از گروه «ژیندار»، برنده‌ی لوح تقدیر جشنواره

در این بخش همچنین دریا کاکایی، به‌عنوان چهره‌ی نوظهور خوانندگی، برنده‌ی لوح ویژه‌ی جشنواره شد.

بخش آهنگسازی

رتبه اول: رضا عسکرزاده از گروه «تریو ما و بهار» برنده‌ی تندیس جشنواره و دیپلم افتخار

رتبه دوم: اقبال ناصر از گروه «پرند»، پوریا ورزیری از گروه «ژیندار» و اعضای گروه موسیقی «تارما»، برنده‌ی دیپلم افتخار جشنواره

رتبه سوم: کاوان کریمی از گروه «وداد» برنده‌ی لوح تقدیر جشنواره

افرادی چون علی‌اکبر شکارچی، نزاکت تیموراوا، سپیده جندقی، احمد الحوسنی و محمدمهدی گورنگی، اعضای هیئت داوران بخش موسیقی اقوام و نواحی در دومین دوره‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی مهر بوده‌اند که در مرحله‌ی نخستِ داوری، فردین خلعتبری نیز در کنار آنان حضور داشته است.

