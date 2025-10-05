صدور احکام ستاد اجرایی جشنواره فیلم «آوای صلح»
روزبه رحیمینژاد، مدیر جشنواره و معاون فرهنگی و هنری خانه سرباز صلح ایران، با صدور احکام جداگانه اعضای ستاد اجرایی نخستین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «آوای صلح» را منصوب کرد. شعار این دوره «سینما، زبان مشترک صلح» اعلام شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بینالمللی فیلم «آوای صلح»، با هدف برنامهریزی دقیق و برگزاری منسجم نخستین دوره این رویداد فرهنگی و هنری در جزیره قشم، اعضای ستاد اجرایی جشنواره با احکام رسمی از سوی روزبه رحیمینژاد، مدیر جشنواره و معاون فرهنگی و هنری خانه سرباز صلح ایران منصوب شدند.
بر اساس این احکام، مرتضی رنجبران بهعنوان مدیر اجرایی جشنواره، سحر رضوی ابراهیمی مدیر هنری، امیرحسین مکاریانی مدیر روابط عمومی و علی زادمهر به عنوان مدیر برنامهریزی جشنواره معرفی شدند.
همچنین حنانه سادات صفوی همامی بهعنوان ناظر اجرایی و دبیر ستاد برگزاری، سودابه سیهپوش مدیر مالی، امیر بروغنی مسئول دبیرخانه، امور داوری و هیأت انتخاب و کسرا گردان بهعنوان مدیر فناوری اطلاعات جشنواره منصوب شدند.
نخستین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «آوای صلح» با شعار «سینما، زبان مشترک صلح» به همت معاونت فرهنگی و هنری خانه سرباز صلح ایران و با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، آبانماه امسال در جزیره قشم برگزار خواهد شد.
این رویداد فرهنگی با محوریت ترویج فرهنگ صلح، دوستی و گفتوگوی بینالمللی از مسیر سینما، میزبان آثار فیلمسازانی از ایران و ۱۱ کشور جهان است و بخشهای فیلم کوتاه، فیلم بلند داستانی، مستند و انیمیشن را شامل میشود.