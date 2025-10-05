صدور احکام ستاد اجرایی جشنواره فیلم «آوای صلح»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح»، با هدف برنامه‌ریزی دقیق و برگزاری منسجم نخستین دوره این رویداد فرهنگی و هنری در جزیره قشم، اعضای ستاد اجرایی جشنواره با احکام رسمی از سوی روزبه رحیمی‌نژاد، مدیر جشنواره و معاون فرهنگی و هنری خانه سرباز صلح ایران منصوب شدند.

بر اساس این احکام، مرتضی رنجبران به‌عنوان مدیر اجرایی جشنواره، سحر رضوی ابراهیمی مدیر هنری، امیرحسین مکاریانی مدیر روابط عمومی و علی زادمهر به عنوان مدیر برنامه‌ریزی جشنواره معرفی شدند.

همچنین حنانه سادات صفوی همامی به‌عنوان ناظر اجرایی و دبیر ستاد برگزاری، سودابه سیه‌پوش مدیر مالی، امیر بروغنی مسئول دبیرخانه، امور داوری و هیأت انتخاب و کسرا گردان به‌عنوان مدیر فناوری اطلاعات جشنواره منصوب شدند.

نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح» با شعار «سینما، زبان مشترک صلح» به همت معاونت فرهنگی و هنری خانه سرباز صلح ایران و با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، آبان‌ماه امسال در جزیره قشم برگزار خواهد شد.

این رویداد فرهنگی با محوریت ترویج فرهنگ صلح، دوستی و گفت‌وگوی بین‌المللی از مسیر سینما، میزبان آثار فیلم‌سازانی از ایران و ۱۱ کشور جهان است و بخش‌های فیلم کوتاه، فیلم بلند داستانی، مستند و انیمیشن را شامل می‌شود.

