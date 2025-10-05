به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این نمایشگاه از یکم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ (۲۱ تا ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶) به مدت پنج روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مادرید برگزار خواهد شد و فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و محصولات گردشگری ایران در یکی از مهم‌ترین رویدادهای جهانی این صنعت به شمار می‌رود.

در همین راستا، فراخوان ثبت‌نام از فعالان بخش خصوصی و عمومی حوزه گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته از ۱۲ مهر تا ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ اعلام می‌شود.

از تمامی متقاضیان شامل دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، انجمن‌ها و سایر صنوف مرتبط دعوت می‌شود برای حضور و مشارکت در این نمایشگاه ثبت‌نام کنند.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام یا کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت نمایشگاه‌های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به نشانی اینترنتی www.persiavisit.ir مراجعه کرده یا با شماره تلفن ۶۶۵۱۰۱۶۲ داخلی ۶۳۲ و شماره همراه ۰۹۱۰۷۶۳۳۰۹۱ تماس حاصل کنند.

نمایشگاه بین‌المللی گردشگری فیتور، یکی از معتبرترین رویدادهای تخصصی جهان در حوزه سفر و گردشگری است و حضور فعال ایران در این رویداد، فرصت مغتنمی برای توسعه تعاملات بین‌المللی، جذب گردشگر و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کشور کهنمان به شمار می‌رود.

