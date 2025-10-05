خبرگزاری کار ایران
نمایش «نوروز» و «پسر دلفینی۲» در بخش دانش‌آموزی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

سانس ویژه دانش‌آموزان سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در دومین روز این رویداد سینمایی به فیلم «نوروز» و «پسر دلفینی۲» اختصاص داده شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوان، سانس ویژه دانش‌آموزان سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه به فیلم سینمایی «نوروز» به کارگردانی سهیل موفق و «پسر دلفینی۲» به کارگردانی محمد خیراندیش اختصاص دارد.

«پسر دلفینی۲» به کارگردانی محمد خیراندیش ساخته شده است. ناهید امیریان، حامد عزیزی، مریم جلینی، ثریا قاسمی، شراره حضرتی، ارسلان جولایی، ژرژ پطرسی و تورج نصر از صداپیشگان فیلم هستند.

پردیس های ساحل و چهار باغ تا سه‌شنبه ۱۵ مهر در دو سانس‌ ۸:۳۰ و ۱۰:۳۰ میزبان دانش‌آموزان اصفهان خواهند بود.

روز گذشته فیلم سینمایی «زیباصدایم کن» آخرین ساخته رسول صدرعاملی در این بخش به اکران ویژه دانش‌آموزان جشنواره رسیده بود.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.

