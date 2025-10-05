خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
«پرسونا» تاک‌شوی جدید نمایش خانگی

«پرسونا» تاک‌شوی جدید نمایش خانگی
پخش تاک‌شوی «پرسونا» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و اجرای امیرعلی دانایی از سه‌شنبه ۱۵ مهرماه آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلتفرم شیدا، «پرسونا» عنوان برنامه‌ای است که به گفتگو با چهره‌ها اختصاص دارد.

این تاک‌شو در  ۱۳ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای تهیه شده که نخستین قسمت آن سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ساعت ۸ صبح منتشر می‌شود.

موسیقی «پرسونا» را پیام آزادی ساخته، صحنه را پیمان قانع طراحی کرده و انسیه افضلی، مشاور روانشناسی این برنامه است.

در توضیح این برنامه آمده: ««پرسونا»، نقابیه که کمکمون می‌کنه توی جامعه نقش‌هامون رو خوب بازی کنیم و رفتارهامون رو با انتظارات دیگران تطبیق بدیم.

مشکل از جایی شروع میشه که «پرسونا» تبدیل میشه به خودمون؛ یعنی اونقدر با نقشمون یکی میشیم که فراموش می‌کنیم پشت اون نقاب، یک انسان با احساسات، رویاها و ضعف‌های واقعی وجود داره.

قدم اول در خودشناسی از همین جا شروع میشه: دیدن نقابی که زدیم؛ بدون ترس، بدون قضاوت.»

دیگر عوامل این برنامه عبارتند از: نویسندگان: انسیه افضلی و امیرعلی دانایی، مجری طرح و جانشین تهیه‌کننده: سعید قلوبی، مشاور کارگردان:  رایموند رسولی، مدیر تصویربرداری و نورپردازی: سیروس عبدلی، کارگردان تلویزیونی: منصور نیکخواه و علی رجایی، تدوین: نیما حسندوست، صدابردار: داریوش صادق‌پور، صداگذار: عرفان یزدی، مدیر تولید: محمد انصاری، مدیر تدارکات: امید محمدی، طراح گریم: مهرناز محوی، مدیر تبلیغات و رسانه: سمیرامیس محمدی.

