«اجل معلق» به تجربه زیسته مردم نزدیک است/ تلاش کردم ردپای خود را برجای بگذارم

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از سریال‌های درحال پخش سینمای خانگی در این روزها، سریال «اجل معلق» است. سریالی که به زبان طنز به مسائل ماورای طبیعه پرداخته و تلاش کرده با استفاده از فرهنگ بومی و ایجاد زبانی متفاوت، خود را از فیلم‌های این ژانر متمایز کند.

تلاش کردم ردپای خود را برجای بگذارم

عادل تبریزی، کارگردان سینما و تلویزیون در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره عوامل موفقیت اجل معلق و این‌که چگونه این ایده به سریالی موفق تبدیل شده، گفت: ایده و طرح فیلمنامه متعلق به بهرام افشاری بوده و نگارش فیلمنامه توسط حمزه صالحی صورت گرفته، سپس من دعوت به کار برای کارگردانی شدم و نقطه نظرات خود را به صالحی منتقل کردم و به بحث و گفتگو خوشحالم که شانس کارگردانی آن نصیب من شد. در روند تولید اما تلاش کردم که ردپای خودم را بر سریال برجای بگذارم. به این فکر کردم که چگونه می‌توانم کاری کنم که اثر انگشتم باقی بماند. کارگردانی که تکنیکال نباشد به سختی می‌تواند از خود اثری در فیلم یا سریال ساخته شده باقی بگذارد و ممکن است فیلم شباهت‌هایی به فیلم‌های هم‌ژانر خود پیدا کند که عده‌ای برداشت کپی‌کاری داشته باشند.

تبریزی گفت: البته من به شدت از فیلمنامه سریال لذت بردم و معتقدم که که فیلمنامه این سریال بسیار تاثیرگذار است.

او درباره فیلم‌های فراوان ساخته شده در این دنیا با تاکید بر این‌که فیلم‌های بسیاری در ایران نیز در همین سبک وجود دارد، بیان کرد: یکی از نمونه‌های شاخص فیلم‌های این سبک، روز فرشته است. از زمان پیش از انقلاب تاکنون همواره شاهد فیلم‌های مطرح و خوبی در این حوزه بوده‌ایم. فیلم‌هایی مانند اخلاقت رو خوب کن از آقای اطیابی که خود آقای عطاران نقش اجل را در آن بازی کرده بود از جمله فیلم‌های مطرح و خوب در این ژانر است.

تلاش کردم مشابه قبلی‌ها نشود

تبریزی گفت: من فیلم‌های تاثیرگذار این سبک را تماشا کردم و در فکر این بودم که چگونه فیلم را بسازم تا مشابه قبلی‌ها نشود.

او درباره این تصور که بخش‌هایی از ایده سریال اجل معلق ممکن است شبیه به بسیاری از فیلم‌های مشابه این ژانر باشد، بیان کرد: فیلم‌های بسیاری با این موضوع در دنیا ساخته شده است. ازطرفی دیگر در هر ژانری که فیلم بسازید، صدها فیلم مشابه آن در دنیا وجود دارد و ممکن است این انگ به هر فیلمسازی در هر سبکی زده شود که کپی کرده است.

تبریزی افزود: اگر فیلم عاشقانه هم بسازید، ممکن است مخاطبان آن را تعمیم دهند به صدها فیلم عاشقانه در دنیا. در این حوزه نیز در فیلم فرشتگان بر فراز برلین، فرشته مرگ شکل و شمایل نزدیک به بهزاد خلج در اجل معلق را دارد.

او گفت: وجود اجل، روح، شیطان و فرشته در فیلم‌ها می‌تواند ذهنمان را تعمیم دهد به بسیاری فیلم‌های دیگر. اما در قصه این سریال زبان متفاوتی را انتخاب کردم و تلاش کردم سریالی مشابه کارنامه و سبک خودم بسازم.

اثر، جنبه رئالیستی دارد

تبریزی درباره طنز این سریال گفت: در مرحله پیش تولید سریال اجل معلق، تمامی قسمت‌های سریال ساعت خوش و دیگر طنزهای دهه ۷۰ را مشاهده کردم. از طرفی تلاش کردم این اثر جنبه رئالیستی داشته باشد و به زندگی روزمره مردم نزدیک باشد. همچنین تلاش کردم مشابه سریال‌های طنزی باشد که مردم از آن‌ها خاطره خوبی دارند.

او افزود: اتفاق خوبی که برای اجل معلق افتاده، این است که به زندگی مردم نزدیک شده، تلاش کردم در سال ۱۴۰۴ و در زمانه‌ای که جامعه ایران حالش خوب نیست، تاثیرات مثبتی برجای بگذارد.

سریال به تجربه زیسته مردم نزدیک شده است

تبریزی درباره این مساله که سریال اجل معلق از لحاظ مفرح بودن و به لحاظ فرهنگی بسیار متفاوت از دیگر سریال‌های حوزه ماورای طبیعی است، بیان کرد: تمام تلاشم این بود که سریال را به تجربه زیسته مردم و خودم نزدیک کنم، از تجربه‌های خودم در زندگی استفاده کرده و از آقای عطاران به عنوان منبع بزرگ در زندگی مردمی، دیدگاه و نگرش آقای صالحی، دیدگاه آقای عامریان به عنوان کسی که ریسک بزرگی کرده و در این ژانر کمدی وارد شد و نگاه خودم به سینما و ستایشم از سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی طنز دهه۷۰ استفاده کنم تا بهترین اثر را بسازم.

او تاکید کرد: سریال‌هایی موفق می‌شوند که تیم خوب و حرفه‌ای داشته باشند. تیم سریال اجل معلق منجر به این شد که سریال، موفقیت‌آمیز بوده و مخاطبان بسیاری در جامعه ایرانی داشته باشد. از مهم‌ترین موفقیت‌های این سریال جذب دهه ۸۰ و دهه ۹۰ به این سریال بود. در واقع اجل معلق تبدیل به یک سریال موفق خانوادگی شد که همه اعضای خانواده را گرد هم جمع می‌کند تا در کنار یکدیگر اوقات خوب و مفرحی را حین تماشای اجل معلق تجربه کنند. در بیمارستان‌ها نیز شاهد هستیم که خانواده‌ها برای بیمارانشان این سریال را پخش می‌کنند. در مترو همواره شاهد آن هستم که مردم در حال تماشای سریال اجل معلق هستند.

