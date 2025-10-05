«نقاب» سریال جدید نمایش خانگی
سریال «نقاب» به نویسندگی و کارگردانی میلاد فرزینفر و تهیهکنندگی سیامک بهرامی به زودی در پلتفرم نماوا در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، «نقاب» نخستین سریال تخصصی در حوزه روانپزشکی است که با روایتی در ژانر سایکودرام، به شکلی مستقیم به موضوع بیماریهای روانی پرداخته و در قالب داستانی پرکشش، تلاش دارد تجربهای متفاوت برای بینندگان رقم بزند.
این سریال در ۱۰ قسمت تولید شده و هماکنون در مراحل پایانی پستپروداکشن قرار دارد.
خلاصه داستان:
در یک مرکز رواندرمانی که زیر نظر دکتر پرتو فعالیت میکند، روایتهای متعددی از مراجعان و روند درمان آنان به تصویر کشیده میشود. در این میان، منشی مرکز با برادرش که به تازگی از آلمان بازگشته، دچار بحرانی جدی میشود؛ بحرانی که امتداد آن به فضای مرکز رواندرمانی کشیده شده و همه چیز را تحت تأثیر قرار میدهد.
عوامل اصلی سریال عبارتند از:
نویسنده طرح و کارگردان: میلاد فرزینفر، تهیهکننده: سیامک بهرامی، مدیر تولید: مصطفی عباسی، تدوین: احسان واثقی، فیلمنامه: عاطفه میاندار، دستیار اول و برنامهریز: مسعود قدسی، مجریان طرح: هدایت احمدزاده و میلاد فرزینفر، مدیر فیلمبرداری: آرمین مرادی، صدابردار: میلاد ملکی، موسیقی: احسان آنالوئی و هدایت احمدزاده، طراح صحنه: اطهر ایوبیان، طراح گریم: زهرا احمدی، طراح لباس: خانه مد سعیده سیما و ایدهپرداز: عرفان نجاتی