جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در تهران افتتاح شد

جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در تهران افتتاح شد
خانه اتحادیه را به پایگاه ملی نمایش‌های آئینی و سنتی ایران اختصاص دهید

بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی شامگاه شنبه با حضور جمعی از مقامات، هنرمندان و مهمانانی از سایر کشورها در عمارت اتحادیه تهران گشایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از   ستاد خبری جشنواره، آیین افتتاح بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی شامگاه شنبه (۱۲ مهرماه) با حضور رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسئولان، هنرمندان و مهمانان هنرمندی از سایر کشورها در محوطه خارجی خانه اتحادیه برگزار شد. 

اجرای این مراسم را که زنگ افتتاحیه آن توسط داوود فتحعلی‌بیگی نواخته شد، پیمان شیخی برعهده داشت. 

این پیشکسوت عرصه نمایش که بیش از ۵۰ سال از عمر خود را صرف نمایش ایرانی کرده است ابراز امیدواری کرد که مسئولان بویژه مدیران شهرداری تهران خانه اتحادیه را به عنوان پایگاه ملی نمایش‌های آئینی و سنتی ایران به این هنر ملی اختصاص دهند. 

وی در ادامه افزود: سیاوش ستاری ازخانواده نمایش‌های آیینی و سنتی است وتوانست در مدت کوتاه جشنواره را سامان دهد و هنرمندان عرصه‌های مختلف نمایش را گرد هم آورد. کارگاه‌هایی که در این دوره از جشنواره برگزار شد، بسیار مفید و تأثیرگذار بود و توانست نگاه تازه‌ای در این زمینه ایجاد کند و جشنواره‌ای با شکوه رقم بزند. 

هنرمندانی مانند علی شمس، کهبد تاراج، مهرداد ضیایی، علی یداللهی، سعید اسدی، شهرام مسعودی، ابراهیم گله دار زاده، داوود داداشی، مرشد ابولفضل ورمزیار و… در این افتتاحیه حضور داشتند

کرنانوازی، شبیه‌خوانی، تخت‌حوضی، نقالی، خیمه‌شب‌بازی، موسسقی گیلان و. . از جمله برنامه‌هایی است که در این روز به اجرا گذاشته شد. 

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی – پژوهشی، فضای باز و صحنه‌ای برگزار می‌شود. 

دوره‌های آموزشی این جشنواره ۲۴ شهریور به پایان رسید و پس از آن، از سوم تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی برگزار شد. 

همچنین از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه اجراهای غیررقابتی به عنوان بخش پایانی جشنواره روی صحنه می‌رود

