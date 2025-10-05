به گزارش ایلنا، ابوذر پورمحمدی تهیه‌کننده آثار موفق «نفس» و «شیار ۱۴۳» به همراه مجتبی آرش‌نیا تهیه‌کنندگی این اثر برعهده دارند.

فیلم‌نامه «پارتیزان» به قلم احسان آجورلو و رضا فهیمی به نگارش درآمده و رضا فهیمی کارگردانی آن را انجام خواهد داد.

محوریت فیلم «پارتیزان» حضور تاثیرگذار شهید آبشناسان در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی در پایگاه‌ جنگ‌های نامنظم است. این فیلم با همراهی ارتش جمهوری اسلامی ایران مقابل دوربین خواهد رفت.

گفتنی است پروانه ساخت فیلم «پارتیزان» همزمان با سالروز شهادت شهید آبشناسان در هشتم مهرماه صادر شده است.

