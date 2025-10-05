پرتره سینمایی مردی که صدام برای سرش جایزه گذاشت ساخته میشود
پروانه ساخت فیلم سینمایی «پارتیزان» که بخشی از زندگی و رشادتهای شهید امیرسرلشکر حسن آبشناسان، فرمانده لشکر۲۳ نیروهای ویژه هوابرد ارتش (کلاه سبزها) ملقب به «شیر صحرا» را به تصویر میکشد، صادر شد.
به گزارش ایلنا، ابوذر پورمحمدی تهیهکننده آثار موفق «نفس» و «شیار ۱۴۳» به همراه مجتبی آرشنیا تهیهکنندگی این اثر برعهده دارند.
فیلمنامه «پارتیزان» به قلم احسان آجورلو و رضا فهیمی به نگارش درآمده و رضا فهیمی کارگردانی آن را انجام خواهد داد.
محوریت فیلم «پارتیزان» حضور تاثیرگذار شهید آبشناسان در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی در پایگاه جنگهای نامنظم است. این فیلم با همراهی ارتش جمهوری اسلامی ایران مقابل دوربین خواهد رفت.
گفتنی است پروانه ساخت فیلم «پارتیزان» همزمان با سالروز شهادت شهید آبشناسان در هشتم مهرماه صادر شده است.