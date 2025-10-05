با برگزاری رویداد هنری «شاعر رنگ و عشق»:
مراسم یادبود محمود فرشچیان در اتریش برگزار میشود
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش با همکاری خانه حکمت ایرانیان در وین، برای محمود فرشچیان نگارگر ایرانی یادبود برگزار میکند.
به گزارش ایلنا، به مناسبت درگذشت محمود فرشچیان، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش با همکاری خانه حکمت ایرانیان در وین، رویدادی ویژه با عنوان «شاعر رنگ و عشق» برگزار میکند.
این همایش یادبود با هدف گرامیداشت مقام هنری و خدمات محمود فرشچیان، نگارگر ایرانی، برپا میشود. انجمن فرهنگی حافظ و پورگشتال در اتریش نیز در برگزاری این مراسم مشارکت دارند. این برنامه فرصتی خواهد بود برای بازخوانی میراث ماندگار او در عرصه هنر و فرهنگ.
در کنار همایش «شاعر رنگ و عشق»، نمایش منتخبی از آثار فرشچیان نیز برپا خواهد شد و سخنرانیهایی تخصصی در حوزه فلسفه هنر و میراث فرهنگی ایران ارائه میشود.
این مراسم جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰ در خانه فرهنگ ایران در وین، تالار ابنسینا برگزار میگردد.
سخنرانان این مراسم بهمن نامور مطلق، بنیانگذار دانشگاه فرشچیان، پژوهشگر برجسته ادبیات و هنر ایرانی و استاد دانشگاه شهید بهشتی، دیپ اینگ گلمر، مینا کمپینگر خطیبی، استاد معماری در وین و متخصص در تلفیق هنر سنتی با معماری مدرن، محمد مستاندهی، نقاش ایرانی، فرگل لیلا خطیبی، نقاش ایرانی و پژوهشگر و مدرس هنر، محمد هاشمی، مدرس و پژوهشگر فلسفه هنر و رضا غلامی، مدرس ارشد فلسفه سیاسی، مطالعات فرهنگی و تمدنی، و مدیر اجرایی خانه حکمت ایرانیان در وین هستند.
خانه حکمت ایرانیان در وین، به عنوان مرکزی برای ترویج گفتوگوی فرهنگی و فلسفی، سابقهای درخشان در برگزاری رویدادهای مرتبط با میراث ایرانی-اسلامی دارد. این همایش نیز در امتداد فعالیتهای اخیر این مرکز، از جمله سمینارهای فلسفه اسلامی و مطالعات ایرانی، برگزار میشود و نه تنها یاد فرشچیان را زنده نگه میدارد، بلکه پلی میان نسلهای هنرمندان ایرانی و مخاطبان اروپایی ایجاد میکند.
علاقمندان ایرانی مقیم اتریش برای حضور در این رویداد میتوانند از طریق ایمیل زیر ثبتنام کنند: