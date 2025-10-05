خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با برگزاری رویداد هنری «شاعر رنگ و عشق»:

مراسم یادبود محمود فرشچیان در اتریش برگزار می‌شود

مراسم یادبود محمود فرشچیان در اتریش برگزار می‌شود
کد خبر : 1695833
لینک کوتاه کپی شد.

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش با همکاری خانه حکمت ایرانیان در وین، برای محمود فرشچیان نگارگر ایرانی یادبود برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا، به مناسبت درگذشت محمود فرشچیان، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش با همکاری خانه حکمت ایرانیان در وین، رویدادی ویژه با عنوان «شاعر رنگ و عشق» برگزار می‌کند. 

این همایش یادبود با هدف گرامیداشت مقام هنری و خدمات محمود فرشچیان، نگارگر  ایرانی، برپا می‌شود. انجمن فرهنگی حافظ و پورگشتال در اتریش نیز در برگزاری این مراسم مشارکت دارند. این برنامه فرصتی خواهد بود برای بازخوانی میراث ماندگار او در عرصه هنر و فرهنگ. 

در کنار همایش «شاعر رنگ و عشق»، نمایش منتخبی از آثار  فرشچیان نیز برپا خواهد شد و سخنرانی‌هایی تخصصی در حوزه فلسفه هنر و میراث فرهنگی ایران ارائه می‌شود. 

این مراسم جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰ در خانه فرهنگ ایران در وین، تالار ابن‌سینا برگزار می‌گردد. 

سخنرانان این مراسم بهمن نامور مطلق، بنیان‌گذار دانشگاه فرشچیان، پژوهشگر برجسته ادبیات و هنر ایرانی و استاد دانشگاه شهید بهشتی، دیپ اینگ گلمر، مینا کمپینگر خطیبی، استاد معماری در وین و متخصص در تلفیق هنر سنتی با معماری مدرن، محمد مستاندهی، نقاش ایرانی، فرگل لیلا خطیبی، نقاش ایرانی و پژوهشگر و مدرس هنر، محمد هاشمی، مدرس و پژوهشگر فلسفه هنر و رضا غلامی، مدرس ارشد فلسفه سیاسی، مطالعات فرهنگی و تمدنی، و مدیر اجرایی خانه حکمت ایرانیان در وین هستند. 

خانه حکمت ایرانیان در وین، به عنوان مرکزی برای ترویج گفت‌وگوی فرهنگی و فلسفی، سابقه‌ای درخشان در برگزاری رویدادهای مرتبط با میراث ایرانی-اسلامی دارد. این همایش نیز در امتداد فعالیت‌های اخیر این مرکز، از جمله سمینارهای فلسفه اسلامی و مطالعات ایرانی، برگزار می‌شود و نه تنها یاد فرشچیان را زنده نگه می‌دارد، بلکه پلی میان نسل‌های هنرمندان ایرانی و مخاطبان اروپایی ایجاد می‌کند. 

علاقمندان ایرانی مقیم اتریش برای حضور در این رویداد می‌توانند از طریق ایمیل زیر ثبت‌نام کنند: 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی