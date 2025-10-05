به گزارش ایلنا، به مناسبت درگذشت محمود فرشچیان، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش با همکاری خانه حکمت ایرانیان در وین، رویدادی ویژه با عنوان «شاعر رنگ و عشق» برگزار می‌کند.

این همایش یادبود با هدف گرامیداشت مقام هنری و خدمات محمود فرشچیان، نگارگر ایرانی، برپا می‌شود. انجمن فرهنگی حافظ و پورگشتال در اتریش نیز در برگزاری این مراسم مشارکت دارند. این برنامه فرصتی خواهد بود برای بازخوانی میراث ماندگار او در عرصه هنر و فرهنگ.

در کنار همایش «شاعر رنگ و عشق»، نمایش منتخبی از آثار فرشچیان نیز برپا خواهد شد و سخنرانی‌هایی تخصصی در حوزه فلسفه هنر و میراث فرهنگی ایران ارائه می‌شود.

این مراسم جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰ در خانه فرهنگ ایران در وین، تالار ابن‌سینا برگزار می‌گردد.

سخنرانان این مراسم بهمن نامور مطلق، بنیان‌گذار دانشگاه فرشچیان، پژوهشگر برجسته ادبیات و هنر ایرانی و استاد دانشگاه شهید بهشتی، دیپ اینگ گلمر، مینا کمپینگر خطیبی، استاد معماری در وین و متخصص در تلفیق هنر سنتی با معماری مدرن، محمد مستاندهی، نقاش ایرانی، فرگل لیلا خطیبی، نقاش ایرانی و پژوهشگر و مدرس هنر، محمد هاشمی، مدرس و پژوهشگر فلسفه هنر و رضا غلامی، مدرس ارشد فلسفه سیاسی، مطالعات فرهنگی و تمدنی، و مدیر اجرایی خانه حکمت ایرانیان در وین هستند.

خانه حکمت ایرانیان در وین، به عنوان مرکزی برای ترویج گفت‌وگوی فرهنگی و فلسفی، سابقه‌ای درخشان در برگزاری رویدادهای مرتبط با میراث ایرانی-اسلامی دارد. این همایش نیز در امتداد فعالیت‌های اخیر این مرکز، از جمله سمینارهای فلسفه اسلامی و مطالعات ایرانی، برگزار می‌شود و نه تنها یاد فرشچیان را زنده نگه می‌دارد، بلکه پلی میان نسل‌های هنرمندان ایرانی و مخاطبان اروپایی ایجاد می‌کند.

علاقمندان ایرانی مقیم اتریش برای حضور در این رویداد می‌توانند از طریق ایمیل زیر ثبت‌نام کنند:

