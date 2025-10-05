خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«رقصنده در خاک» به تدوین رسید

«رقصنده در خاک» به تدوین رسید
کد خبر : 1695828
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم کوتاه «رقصنده در خاک» به کارگردانی سیوان صادقیان، روی میز تدوین رفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم‌برداری فیلم کوتاه «رقصنده در خاک» به کارگردانی سیوان صادقیان، نویسندگی نوید زارع و تهیه‌کنندگی فاتح صادقیان و سیوان صادقیان به پایان رسید و وارد مرحله فنی و تدوین شد.

در خلاصه داستان «رقصنده در خاک» آمده است: «پیام، پس از مرگ همسر، با منع دفن او در گورستان شهر روبه‌رو می‌شود و ناچار، همراه مادرزن و خواهرزنش، پیکر را به روستای پدری می‌برد.»

پیام علوی، اکرم مورب، سارا احمدنژاد، حبیب طهماسبی، لیلا محمدی، کژال فتاحی و لیلا بیگی زاده، در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل فیلم کوتاه «رقصنده در خاک» عبارتند از:

کارگردان: سیوان صادقیان، نویسنده و مشاور کارگردان: نوید زارع، تهیه‌کنندگان: فاتح صادقیان، سیوان صادقیان، مدیر فیلم‌برداری: نوید زارع، تدوین: وحید احمدی، صدابردار: مبین قادری، طراح گریم: رعنا خالدی، طراح لباس: شاهده کریمی، طراح صحنه: گیتا فیضی، برنامه‌ریز: وحید احمدی، دستیار یک کارگردان: پیشوا لاغری، دستیار دو کارگردان: حسنا محمدزاده، منشی صحنه: گیتا فیضی، مدیر تولید: کامیاب اردلان، جانشین تولید: مهرشاد بختیاری، دستیاران فیلم‌بردار: سیروان خضری، محمد فیضی، آرام ارشدی، دستیار صدابردار: ماهان جواهری، دستیاران صحنه: آرتین طهماسبی، آیناز آقاجانی، تدارکات: دلیر بایثتی، ماهان ملایی، پشتیبانی فنی: امیر اشک‌خونی، عکاس پشت‌صحنه: معید محمدی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی