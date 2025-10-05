«رقصنده در خاک» به تدوین رسید

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم‌برداری فیلم کوتاه «رقصنده در خاک» به کارگردانی سیوان صادقیان، نویسندگی نوید زارع و تهیه‌کنندگی فاتح صادقیان و سیوان صادقیان به پایان رسید و وارد مرحله فنی و تدوین شد.

در خلاصه داستان «رقصنده در خاک» آمده است: «پیام، پس از مرگ همسر، با منع دفن او در گورستان شهر روبه‌رو می‌شود و ناچار، همراه مادرزن و خواهرزنش، پیکر را به روستای پدری می‌برد.»

پیام علوی، اکرم مورب، سارا احمدنژاد، حبیب طهماسبی، لیلا محمدی، کژال فتاحی و لیلا بیگی زاده، در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل فیلم کوتاه «رقصنده در خاک» عبارتند از:

کارگردان: سیوان صادقیان، نویسنده و مشاور کارگردان: نوید زارع، تهیه‌کنندگان: فاتح صادقیان، سیوان صادقیان، مدیر فیلم‌برداری: نوید زارع، تدوین: وحید احمدی، صدابردار: مبین قادری، طراح گریم: رعنا خالدی، طراح لباس: شاهده کریمی، طراح صحنه: گیتا فیضی، برنامه‌ریز: وحید احمدی، دستیار یک کارگردان: پیشوا لاغری، دستیار دو کارگردان: حسنا محمدزاده، منشی صحنه: گیتا فیضی، مدیر تولید: کامیاب اردلان، جانشین تولید: مهرشاد بختیاری، دستیاران فیلم‌بردار: سیروان خضری، محمد فیضی، آرام ارشدی، دستیار صدابردار: ماهان جواهری، دستیاران صحنه: آرتین طهماسبی، آیناز آقاجانی، تدارکات: دلیر بایثتی، ماهان ملایی، پشتیبانی فنی: امیر اشک‌خونی، عکاس پشت‌صحنه: معید محمدی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

انتهای پیام/