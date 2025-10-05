«ستار الکلاسیکو» به میلان میرود
مستند «ستار الکلاسیکو» ساخته هادی شریعتی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) به بخش مسابقه چهل و سومین جشنواره فیلمهای ورزشی میلان راه یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «ستار الکلاسیکو» در چهاردهمین جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی ایران جایزه بهترین مستند ورزشی را دریافت کرده و در تازه ترین حضور بین المللی به جشنواره فیلم های ورزشی میلان راه یافته است.
این فیلم درباره یک سوارکار ماهر است که مسائل و دردسرهایی دارد. جشنواره فیلم های ورزشی میلان از 15 تا 19 مهر در شهر میلان برگزار می شود.
«ستار الکلاسیکو» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. هادی شریعتی مستندهای «سایه سلطان»، «سارا»، «پروانهها» و ... را کارگردانی کرده است.