خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«ستار الکلاسیکو» به میلان می‌رود

«ستار الکلاسیکو» به میلان می‌رود
کد خبر : 1695827
لینک کوتاه کپی شد.

مستند «ستار الکلاسیکو» ساخته هادی شریعتی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) به بخش مسابقه چهل و سومین جشنواره فیلم‌های ورزشی میلان راه یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «ستار الکلاسیکو» در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی ایران جایزه بهترین مستند ورزشی را دریافت کرده و در تازه ترین حضور بین المللی به جشنواره فیلم های ورزشی میلان راه یافته است.

این فیلم درباره یک سوارکار ماهر است که مسائل و دردسرهایی دارد. جشنواره فیلم های ورزشی میلان از 15 تا 19 مهر در شهر میلان برگزار می شود.

«ستار الکلاسیکو» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. هادی شریعتی مستندهای «سایه سلطان»، «سارا»، «پروانه‌ها» و ... را کارگردانی کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی