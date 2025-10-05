در نشست خبری «افسانه سپهر» مطرح شد؛
دانشآموزان شهید جنگ ۱۲ روزه میتوانستند مخاطبان این جشنواره باشند!/ انرژی بچه ها در جشنواره مرا به وجد آورد
در نخستین روز از سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، نشست رسانهای فیلم پویانمایی «افسانه سپهر» با حضور تهیهکننده و سایر عوامل این اثر با اجرای مژده لواسانی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، نشست رسانه ای فیلم پویانمایی «افسانه سپهر» با حضور مهدی جعفری جوزانی تهیه کننده، شاهین پژهان آهنگساز، بهداد باقری کارگردان هنری، جواد پیکاری کارگردان فنی و محمدحسن حسنی مدیر رسانهای اثر برگزار شد.
در ابتدای نشست رسانهای فیلم پویانمایی «افسانه سپهر»، مهدی جعفری جوزانی، تهیه کننده این اثر گفت: در طول جنگ تحمیلی رژیم صهیونی علیه کشورمان، ۳۵ دانش آموز به شهادت رسیدند که هریک میتوانستند مخاطبان این جشنواره باشند. هیچگاه نباید فراموش کرد که تعدادی از هموطنان ما توسط رژیم صهیونی به شهادت رسیدند.
جعفری در خصوص «افسانه سپهر» نیز اظهار کرد: این انیمیشن در کارخانه صنایع سرگرمی دیجیتال مهوا تولید شده است و به امید خدا در جشنواره فیلم فجر برای سومین سال پیاپی با فیلمی متفاوت از همین گروه حاضر خواهیم بود. محصول قبلی ما یعنی «شمشیر و اندوه» در حال حاضر در آمریکای شمالی اکران شده و تا اسفند سال جاری به دلیل قرارداد پخش باید منتظر اکران آن باقی بمانیم.
وی افزود: ایده اصلی تولید اثر در شهر کاشان و استان اصفهان شکل گرفت و توسط یک جشنواره که در تهران برگزار میشد با یکدیگر آشنا شدیم. در ابتدا وارد حیطه تولید بازی شده و بعد تصمیم گرفتیم وارد ساخت انیمیشن سینمایی شویم و خوشبختانه در طول این مسیر شاهد اتفاقهای مثبتی بودیم.
جعفری جوزانی اضافه کرد: این اثر هم زمان در ششمین جشنواره فیلم کودک پکن در کشور چین پذیرفته شده و پس از این نیز جایزه جشنواره رمی را از کشور آمریکا دریافت کرده است.
باقری کارگردان هنری کار نیز گفت: برای اولین بار است که در جشنواره کودک حاضر هستم و انرژی بچهها بسیار من را به وجد آورده است.
وی در خصوص تفاوتهای میان سمتهای کارگردان و کارگردان هنری گفت: کارگردان بیشتر درباره قصه و چگونگی روایت تسلط داشته و کارگردان هنری بیشتر بر روی تصویر و احساس برآمده از آن و طراحی نور، محیط و همچنین جلوههای ویژه نظارت دارد.
وی ادامه داد: «افسانه سپهر» در جشنواره کیدز فرست آمریکا هم حضور داشت که به صورت تخصصی در حوزه کودکان برگزار میشود و دارای اعتبار بسیار زیادی است. ما با تمام سختیها و مشکلات موجود تلاش کردیم اثری را تهیه کنیم تا قابل رقابت باشد و خوشبختانه شاهد اتفاقهای مثبتی بودیم .
پیکاری کارگردان فنی کار نیز در ادامه نشست توضیح داد: در انیمیشن کارگردانهای متعددی در بخشهای مختلف فعالیت میکنند، چراکه این گونه سینمایی متشکل از هنرهای مختلف از جمله علوم نرم افزاری است. نتیجه کار همه عوامل به شکل یک فایل ویدئویی ذخیره میشود که باید مورد پردازش قرار بگیرد. این مرحله با چالشهای بسیار زیادی همراه است و ممکن است رندر یک فایل چند ثانیهای دهها ساعت به طول انجامد.
شاهین پژهان آهنگساز این انیمیشن هم در ادامه نشست درخصوص کیفیت موسیقی اثر عنوان کرد: در موسیقی تلاش کردیم در عین حال و به صورت همزمان حالات مختلفی هچون ترسناک، شاد و… را اعمال کنیم در نتیجه به سمت و سوی ایجاد فضایی کروماتیک حرکت کردیم. فرآیند آهنگساری این اثر حدود هشت ماه به طول انجامید. ضمن اینکه در این فیلم از سازهای ابداعی به جهت ایجاد فضاسازی استفاده شد. تلاش کردیم در قصههای مختلف این فیلم از تمهای مختلف موسیقایی استفاده کنیم. برای این فیلم در ابتدا ترانهها ساخته شده و بعد فرآیند انیمیت صورت گرفت.
در ادامه نشست یکی از خبرنگار نوجوان حاضر در مراسم درباره وجود بعضی از سکانس های فیلم که یادآور فیلمهای دیگر و بازیهای کامپیوتری بود، پرسشی مطرح کرد که جعفری جوزانی در پاسخ گفت: این اتفاق کاملا فکر شده بود. سینمای دنیا اگر به سمت موفقیت حرکت میکند، دلیل آن استفاده از مقوله اقتباس برای روایتها است. عموما امر تالیف با جریانی سینوسی مواجه است در صورتی که اقتباس در سینمای امروز راز موفقیت یک فیلم محسوب میشود در نتیجه نیاز است تا از کاراکترها، تصاویر و فضایی که کودکان با آن زندگی میکنند برای فهم بهتر اثر کمک بگیریم.
تهیهکننده «افسانه سپهر» در پاسخ به خبرنگار نوجوان دیگر در خصوص راه نیافتن فیلمهای انیمیشن ایرانی به بازارهای جهانی مطرح کرد: سالهاست که با این مشکل مواجه هستیم اما با موفقیت نسبی «شاهزاده روم» و «فیلشاه» و قدم بزرگ تر یعنی «بچه زرنگ» و «پسر دلفینی» به تدریج تولید انیمیشنهای موفق در سینمای ایران شکلی سریعتر پیدا کرده و امروزه شاهد ورود این آثار به بازارهای جهانی هستیم. حامد جعفری دبیر این دوره خود از خانواده انیمیشن است و فیلمهای موفقی چون «شاهزاده روم»، «فیلشاه» و «بچه زرنگ» را تولید کرده است که این موضوع جای خوشحالی دارد. به عقیده من با حمایت خانوادههای ایرانی از انیمیشنها شاهد موفقیت هرچه بیشتر این گونه سینمایی خواهیم بود.
در ادامه نشست یکی دیگر از خبرنگاران نوجوان فعال در جشنواره درخصوص حضور کاراکترهای این اثر در فیلمهای بعدی این استودیو سوالی مطرح کرد که جعفری در پاسخ عنوان کرد: تهیهکننده انیمیشن با سینما تفاوت دارد و او در روند تولید اثر نقشی جدی برعهده دارد و خود در جریان اصلی تولید حضور دارد. «افسانه سپهر» دارای یک جهان داستانی است که از قصههای مختلف تشکیل شده است که در قالبهایی چون بازی رومیزی، کتابهای کمیک، بازی و سری های بعدی فیلم بلند انیمیشن تولید خواهد شد.
باقری کارگردان هنری «افسانه سپهر» در پایان نشست درخصوص پیام اصلی این انیمیشن توضیح داد: به دلیل تفاوتهای انیمیشن و رئال مهم است که یک پیام به چه صورت به مخاطب منتقل شود. تمرکز اصلی ما بر روی روایت یک قهرمان در قالب ویژگیهای نوجوانان امروزی بود و اینکه چطور میتواند از پس مشکلات مختلف برآید.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.