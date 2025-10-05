در نشست خبری فیلم «دختر برقی۲» مطرح شد؛
قهرمان تمام قصههایم دختران هستند/ کودکان امروز دارای تفکری فراتر از ذهن خود هستند
نشست رسانهای فیلم «دختر برقی۲» با حضور حسین قناعت نویسنده، کارگردان و تهیهکننده این اثر و با اجرای مژده لواسانی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، مژده لواسانی مجری در ابتدای نشست خبری فیلم «دختر برقی۲» گفت: حسین قناعت چهره نام آشنای حوزه سینمای کودک و نوجوان است که سالهاست در حوزه ساخت آثار مختص این گروه سنی فعالیت دارد و بارها در جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان حضور داشته است.
حسین قناعت کارگردان فیلم «دختر برقی۲» نیز در ابتدای سخنانش در نشست عنوان کرد: امیدوارم مخاطبان کودک و نوجوان جشنواره توانسته باشند با این اثر همراه شده و این اثر مورد استقبال آنها قرار گرفته باشد.
وی ادامه داد: «دختر برقی» دارای مشخصههای ویژهای بود و من همواره میخواهم کودکان در آثارم قهرمان باشند. «دیو و ماه پیشونی» در کارنامه من اثری است که بسیار از ساخت آن راضی هستم. «دختر برقی ۲» مانند «دزد و پری» و «قهرمانان کوچک» دارای المان مورد علاقه من یعنی قهرمانان کودک است. زمانی که از «دختر برقی» استقبال شد تصمیم به ساخت ادامه آن گرفتیم.
قناعت بیان کرد: کاراکتر اصلی این فیلم یک ربات است و تلاش کردیم اثری سرگرمکننده خلق کنیم. این قصه در نسخه اول من را بسیار درگیر خود کرد و تصمیم گرفتم آن را ادامه دهم. اگر فردی «دختر برقی» را ندیده باشد میتواند به آسانی با سری دوم آن ارتباط برقرار کند. ضمن اینکه پایان قصه به گونهای رقم خورد تا بتوانیم در صورت استقبال مخاطبان، این فیلم را در سریهای آتی ادامه دهیم.
این فیلمساز خاطرنشان کرد: من یک فرزند دختر دارم و به صورت ناخودآگاه در قصههای من دختران قهرمان هستند. ضمن اینکه کودک درون من نیز بسیار فعال است و به همین دلیل میتوانم با ساخت آثار ویژه کودکان ارتباط برقرار کنم. برای من بسیار مهم است که فیلمهایم دارای مخاطبان گسترده ایرانی باشد و مورد استقبال آنها قرار بگیرد و تا زمانی که بتوانم برای کودکان، نوجوانان و خانوادههای ایرانی فیلم خواهم ساخت.
قناعت توضیح داد: برای تولید «دیو و ماه پیشونی» بیش از صد جلد کتاب خواندم. من عاشق ساخت فیلمهای فانتزی با زمینههایی داستانی هستم. زمانی که دختر من ۱۲ ساله بود با یکی از دوستانش مشغول تماشای فیلم بود که برای آنها سوال پیش آمد که رستم کیست. در صورتی که نسل من از کودکی با چنین شخصیتهایی آشنا بود. به همین دلیل تصمیم گرفتم آثاری از جمله «سلفی با رستم» و «دیو و ماه پیشونی» را کارگردانی کنم. برای نخستین بار در مدیوم سینمایی و تصویری کشور داستانی درباره رستم به تصویر کشیده شد که این موضوع برای من بسیار باعث افتخار است.
قناعت درباره شیوه انتخاب بازیگران برای فیلم «دختر برقی۲» گفت: من با نفس جافری در «دیو و ماه پیشونی» آشنا شدم. زمانی که او برای تست به دفتر آمد، کاراکترش بسیار برایم جالب بود. جافری هماکنون مشغول بازی در یک تئاتر در تهران است. ضمن اینکه برای نخستین بار با شهره سلطانی کار کردم که او بسیار جهان کودکان را میشناسد. همچنین با افرادی چون رامین ناصر نصیر، افشین سنگ چاپ و نگین معتضدی سالها تجربه همکاری دارم .
قناعت در پاسخ به یکی از خبرنگاران نوجوان حاضر در نشست درباره کیفیت فیلمهای کودکان و نوجوانان گفت: من همه فیلم ها را ندیدم که بتوانم در این خصوص اظهار نظر کنم. اما معتقدم کودکان امروز از همان ابتدا دارای تفکری فراتر از ذهن خود هستند. برای مثال اگر «دیو و ماه پیشونی» میتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند به این دلیل است که مدت زیادی را صرف تحقیق و پژوهش جهت تولید کار برای نوجوانان کردم. ساخت فیلم برای کودک و نوجوان بسیار سخت و دشوار است. البته من بسیار به کودکان علاقهمند هستم و همواره تلاش میکنم مواردی را برای جذابیت بیشتر هر فیلم منظور کنم. فیلم «دختر برقی» نتیجه تلاشهای یک گروه پرتعداد است و از اینکه فیلم مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است بسیار خوشحالم.
در پایان خبرنگار نوجوانی در خصوص چگونگی شخصتپردازی کاراکترها سوالی را مطرح کرد که قناعت توضیح داد: تلاش کردم کاراکترها را به خوبی معرفی کنم و به صورت کلاسیک پیش بروم. پیام اصلی فیلم احترام به خانواده است. کاراکتر اصلی وارد خانوادهای میشود در حالی که برادرش او را نمیپذیرد و وقایع بعدی رقم میخورد. امیدوارم ارتباط میان کاراکترها به خوبی شکل گرفته باشد و مخاطبان از تماشای آن لذت ببرند.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.