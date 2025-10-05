کاوه آهنگر بهترین بازیگر مرد فستیوال آلمانی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم، کاوه آهنگر برای بازی در فیلم «قرار نوامبر» برنده جایزه بهترین بازیگر مرد در جشنواره پارادیزه آلمان شد.

فیلم «قرار نوامبر» در ادامه حضور جهانی خود در فستیوال‌ها، این بار در جشنواره پارادیزه آلمان که اختتامیه آن شامگاه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، مورد توجه هیات داوران قرار گرفت و کاوه آهنگر برای نقش‌آفرینی در این فیلم موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد شد.

کاوه آهنگر در این فیلم نقش متفاوتی را بازی کرده است که توانست جایزه بهترین بازیگری مرد را برای او به ارمغان آورد.

فیلم «قرار نوامبر» پیش از این در اولین حضور جشنواره ای خود جایزه بهترین بازیگر زن را برای مهناز افشار از جشنواره فیلم سپتیمیوس آمستردام به دست آورده بود و اینک در دومین حضور فیلم، کاوه آهنگر توانست جایزه بهترین بازیگر مرد را به دست آورد؛ اتفاقی مهم برای دو بازیگر سینمای ایران که در مهاجرت آغاز جدیدی را دنبال کردند.

فیلم سینمایی «قرار نوامبر» با بازی مهناز افشار و کاوه آهنگر به کارگردانی مهدی سوداگران از تولیدات سینمای مستقل ایران است که امسال در شهر کلن آلمان ساخته شد. تنهایی، مهاجرت و نوستالژی موضوع این فیلم است.

«قرار نوامبر» ساخته مهدی سوداگران کارگردان و روزنامه‌نگار ایرانی -آلمانی است.

مهناز افشار، کاوه آهنگر، یورگن تومک، کیوین گلوکنا، ماریلا ورنیک، لیانا رامین در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

سایر بازیگران «قرار نوامبر» کوروش والی، آذر سلیمی، ستاره فرخی، شیرین نیک پور، آرش حکمت، سجاد هژبری، امین افروز، مریم شهسواری، علی آذرنیا، مریم آذرنیا، رزا رشیدی، سحر رحمانی، زهره عبداللهی هستند.

دیگر عوامل فیلم «قرار نوامبر» عبارتند از کارگردان: مهدی سوداگران، نویسنده: ملیحه فریدفر، مدیر فیلمبرداری: مرتضی سبحانی، تدوین: سعید منتظری، نور: پیمان وعدتی، صدا و ترکیب صدا: آندریاس گیزه، گریم: آذر سلیمی، ستاره فرخی، مجری طرح: بهنام فریدفر، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سیامک پارسا، گروه کارگردانی: شیرین نیکپور، مریم شعبانی، سپیده قنبری، اصلاح رنگ: آرش خزایی، پوستر: بهروز فریدفر، پونه فریدونی، موسیقی: codas project، دستیار فیلمبردار و عکاس: مجتبی رستگار، مدیر تولید: مهدی فرنود، دستیار تولید: حمید فراهانی، دستیار صدا: آرش حکمت، تهیه‌کنندگان: مهدی سوداگران، محمود آذرنیا و حمید شکری، طراح تیزر: قدیر حمزه، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.

