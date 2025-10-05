«رادیکال روستا»، نگاهی نو به آینده روستا با محوریت فناوری و هوش مصنوعی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه اینترنتی روستا تی‌وی، این برنامه با نگاهی نو و آینده‌نگر به نقش مردم، مسئولان و فناوری‌های نوین در تحول زیست‌بوم روستایی می‌پردازد و تلاش دارد تصویری تازه از ظرفیت‌های بالفعل و پنهان روستاهای کشور ارائه دهد.

«رادیکال روستا» با تمرکز بر کارآفرینی روستایی، فناوری‌های نو و هوش مصنوعی، در قالبی مستند و تحلیلی، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی مناطق روستایی در عصر دیجیتال می‌پردازد و مخاطبان را به تأمل درباره نقش خود در توسعه پایدار این مناطق دعوت می‌کند.

شبکه اینترنتی «روستا تی‌وی» که در سال ۱۳۹۹ با حضور معاون رئیس‌جمهور راه‌اندازی شد، با هدف ترویج فرهنگ روستا، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و گردشگری مناطق روستایی و حمایت از تولید محتوای بومی فعالیت می‌کند. این شبکه دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) بوده و زیر نظر پارک علم و فناوری و مرکز رشد اداره می‌شود.

روستا تی‌وی تاکنون ده‌ها برنامه در حوزه‌های سبک زندگی روستایی، آموزش، اقتصاد و فرهنگ بومی تولید و پخش کرده است. این شبکه با شعار «رونق و جهش تولید» و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بستر نمایش زیبایی‌های زندگی روستایی و حمایت از استعدادهای جوان در عرصه برنامه‌سازی را فراهم کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برنامه «رادیکال روستا» را از طریق وب‌سایت رسمی شبکه به نشانی www.roustatv.com و صفحات مجازی آن، و همچنین از طریق پلتفرم تلوبیون دنبال کنند.

